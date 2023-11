- Gdyby znajomy mnie nie zauważył, gdyby nie koleżanka, która od razu przeszła do resuscytacji, to bardzo możliwe, że mnie tu już by nie było - opowiada reporterowi "Interwencji" Adrian Bruderek.

28-latek pochodzi z Zawady w województwie łódzkim. Od dziecka interesuje się koszykówką. Jego marzeniem jest zostać trenerem. Jednak by otrzymać licencję, mężczyzna musi ukończyć studia sportowe. Dlatego w 2015 roku rozpoczął naukę na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

ZOBACZ: Warszawa. Śmierć Portugalki na AWF-ie. Śledczy wykluczają udział osób trzecich

- Grałem w kosza. Tu są jakieś medale, puchary - pokazuje nam pan Adrian i dodaje: - Gram w drużynie założonej przez kolegę. Wczoraj miałem trening, w niedzielę mam kolejny mecz.

- Koszykówka jest całym jego życiem. Zawsze grał w kosza. W gimnazjum zdobywał wyróżnienia. Zdobywał medale w technikum, chciał zostać trenerem - potwierdza Wioletta Bruderek, siostra pana Adriana.

- Dla mnie to była duma i on był zadowolony z tego, że mu się to wszystko układa. Był taki szczęśliwy, że się dostał do tej szkoły - wspomina Iwona Bruderek, matka pana Adriana.

Po egzaminie wpadł do basenu. Nikt nie zauważył, jak się topił

W styczniu 2016 roku pan Adrian miał wypadek, który przekreślił jego marzenia. Tylko cudem uniknął śmierci. Podczas studenckiego egzaminu na basenie mężczyzna zasłabł i wpadł do wody. Topił się ponad minutę. Potem w ciężkim stanie trafił do szpitala.

ZOBACZ: Śmierć w akademiku AWF w Warszawie. W czwartek rano ciało znalazł pracownik uczelni

- Było to zaliczenie z kraula, 50 metrów. Pokonałem swoją długość i później nic nie pamiętam. Zasłabłem prawdopodobnie. Przechodząc z toru na tor wpadłem do wody i nikt tego nie zauważył. Po mnie poszła kolejna seria, kolega przepłynął całe swoje 50 metrów, więc to też dość długo trwało. Dopiero zobaczył na dnie, że ktoś tam jest - opowiada pan Adrian.

- Dostałam telefon, usłyszałam: "Proszę panią, mam smutną wiadomość. Syn pani miał wypadek, my go ratujemy" - mówi Iwona Bruderek, matka pana Adriana.

- Miałem zachłystowe zapalenie płuc. I samo to, że doszło do zatrzymania krążenia, mózg był niedotleniony, więc to była śmierć kliniczna - dodaje pan Adrian.

Został skreślony po zdanym egzaminie. Uczelnia rozkłada ręce

Podczas egzaminu nie było ratownika, mimo że wymaga tego regulamin pływalni warszawskiej AWF.

- Ratownika nie było, prowadzący byli na trybunach, więc mieli ograniczoną widoczność.

Jak się okazuje, nie był to precedens, bo taka praktyka była regularna. W regulaminie jasno jest napisane, że musi być ratownik wodny. A oni to interpretowali, że skoro prowadzący mają uprawnienia ratownika, to jest to wystarczające. Ale prowadzący spisywali wyniki - zaznacza pan Adrian.

ZOBACZ: "Interwencja". Wbiegł w pole kukurydzy i ślad po nim zaginął. Tajemnicze zniknięcie 28-latka

Mężczyzna po wielu miesiącach rehabilitacji wrócił na uczelnię. Zaliczył zaległe egzaminy i dowiedział się, że… został skreślony z listy studentów.

- Wszczepili mi taki rejestrator ILR i pozwolili wrócić na uczelnię. Zasugerowano mi, żeby wziąć urlop dziekański. I przez rok byłem. Po roku, po tym urlopie dziekańskim, dostałem informację, że zostaję skreślony - tłumaczy.

Sądzi się z uczelnią. "To ona nie zaliczyła egzaminu"

Postępowanie władz uczelni dziwi, mimo że same przyznają, że wypadek miał miejsce po wykonaniu zaliczenia. Potwierdza to jeden z dokumentów. Załamany pan Adrian postanowił walczyć z uczelnią w sądzie.

- W mojej ocenie egzaminu to nie zaliczyła uczelnia. Nie wzięła odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich studentów, za bezpieczeństwo mojego klienta podczas przeprowadzania egzaminu - ocenia Andrzej Barciński, pełnomocnik pana Adriana.

ZOBACZ: Kalisz. 15-latek utonął w wyrobisku po żwirowni. Ciało wyciągnęli płetwonurkowie

Władze warszawskiej uczelni nie mają sobie nic do zarzucenia. Nie udało się nam porozmawiać z jej rektorem. Stanowisko AWF dostaliśmy mailem.

"Dokumentacja dotycząca studenta Adriana Bruderka znajduje się w zasobach archiwum uczelni. Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie udzielić informacji w tej sprawie".

Pan Adrian ma nadzieję, że niebawem wróci na uczelnię. Chce ponownie zawalczyć o swoje marzenia. Liczy, że tym razem nic nie stanie mu na przeszkodzie.

- Dla mnie to jest jeden plus tej historii, że już teraz mają ratownika na basenie. Następne dziecko nie będzie miało takiego wypadku, jak miał mój syn - podsumowuje Iwona Bruderek.

Cały materiał "Interwencji" dostępny TUTAJ.

WIDEO: Operacja na żywo we Wrocławiu. Była transmitowana na cały świat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Interwencja"