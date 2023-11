- Dzień dobry. Witam was i dziękuję wam wszystkim za wizytę, która bardzo mnie cieszy. Jednakże nie czuję się dobrze i dlatego wolę nie czytać swojego przemówienia. Zamiast tego rozdam wam jego kopie - powiedział papież Franciszek na początku spotkania z rabinami.

Zdaniem reporterów Reutersa podczas spotkania 86-letni papież zdawał się mieć problemy z oddychaniem. Jak przypomniano, Franciszek od dawna ma problemy z płucami. Jeszcze, kiedy miał 20 lat, Jorge Bergoglio przeszedł ostrą infekcję układu oddechowego, która skończyła się wycięciem części płuca.

Złe samopoczucie papieża. Jest przeziębiony

Jak wyjaśniły służby prasowe Watykanu, papież nie odczytał swojego wystąpienia, ponieważ przechodzi przeziębienie. Rzecznik prasowy Watykanu powiedział, że mimo złego samopoczucia Franciszek nie zmienił swoich planów na poniedziałek. Po południu spotka się z dziećmi z różnych stron świata.

W ostatnich miesiącach pojawiło się dużo wątpliwości wokół stanu zdrowia głowy Stolicy Apostolskiej. 7 czerwca Franciszek przeszedł operację przepukliny brzusznej i spędził dziewięć dni w szpitalu. Od tego czasu odbył trzy podróże zagraniczne. W przyszłym miesiącu Franciszek ma wziąć udział w szczycie klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych COP 28 w Dubaju.

Od zostania papieżem w 2013 roku, Franciszek był trzykrotnie hospitalizowany. 86-letni papież cierpiał m.in. na ataki rwy kulszowej, które utrudniały mu chodzenie i stanie, a później doznał kontuzji kolana, co zmusiło go do korzystania przez rok z chodzika, a następnie wózka inwalidzkiego. W 2021 roku przeszedł operację jelit, a pod koniec marca 2023 r. z powodu kolejnej infekcji dróg oddechowych spędził trzy dni w klinice Gemelli.

Polsatnews.pl