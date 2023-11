Po wyborach z 15 października Roman Giertych wrócił do Sejmu wieloletniej nieobecności. Polityk został wybrany z jednej z list Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim, gdzie rywalizował o głosy m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.



Teraz, gdy polityk jest w Sejmie będzie mógł zagłosować przeciwko przyznaniu wotum zaufania dla rządu utworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Zanim jednak do tego dojdzie premier musi najpierw skompletować skład Rady Ministrów.



Rząd Mateusza Morawieckiego zostanie zaprezentowany w poniedziałek 27 listopada, czasu na jego skompletowanie zostało więc niewiele. W sobotę wieczorem Giertych postanowił zadrwić z wysiłków premiera.

R. Giertych do M. Morawieckiego: I tak będzie rządzić Tusk

Na swoim profilu na platformie X (wcześniej Twitter) Giertych wstawił fotomontaż, przedstawiający osobę z doklejoną twarzą Mateusza Morawieckiego, która czeka przed drzwiami na klatce schodowej. Scena pokazana jest z perspektywy osoby patrzącej przez wizjer w drzwiach. Wpis opatrzony jest prześmiewczym komentarzem.

"Nie, Mateusz. Na mnie nie licz. Weź sobie na ministrów ulep 12 bałwanów, nadaj im nazwiska i zanieś do Andrzeja. On podpisze (jak zwykle) nawet Bałwana Zimowskiego czy Bałwana Śniegowego. Mrozy idą i zanim się one roztopią, to i tak będzie rządzić Tusk. I masz po kłopocie" - napisał poseł Giertych.

M. Morawiecki tworzy rząd. PiS nie ma większości

W wyborach z 15 października większość w niższej izbie parlamentu - 248 mandatów - zdobyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które następnie utworzyły koalicje. Do Sejmu dostało się także 194 posłów z ramienia PiS i 18 reprezentantów Konfederacji.

Prezydent Andrzej Duda przyznał misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. W poniedziałek 27 listopada polityk PiS zaprezentuje skład Rady Ministrów. Aby zapewnić sobie kolejną kadencję na czele państwa, rząd Morawieckiego musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Na chwilę obecną nic nie wskazuje, by miało się tak stać.

Mimo przeszkód premier wciąż ma nadzieję na uformowanie większości w Sejmie. Od momentu zatwierdzenia przez prezydenta składu rządu Morawiecki będzie miał na to 14 dni.