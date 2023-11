Na piątkowej konferencji prasowej premier Morawiecki przedstawił ostatnią część Dekalogu Polskich Spraw, który - jak mówił - ma pokazać, że ponad podziałami politycznymi są sprawy najważniejsze dla Polaków.

"Nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście ich zniszczyli"

Premier przyznał, że nie chce by nowy rząd - jakikolwiek by on nie był - koncentrował się na komisjach śledczych, przeszłości i zemście. - Chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy - powiedział.

Dlatego - jak mówił - przedstawia propozycję konkretnych zmian, które mogą poprawić do realnej poprawy życia Polaków. - Mamy niepowtarzalną szansę, żeby zbudować koalicję polskich spraw, koalicję ponadpartyjną - podkreślił.

Premier zapewnił, że Dekalog Polskich Spraw nie jest programem Zjednoczonej Prawicy ani Prawa i Sprawiedliwości, tylko ofertą polityczną i wspólnym mianownikiem najważniejszych punktów programowych, które zaczerpnięto także z programów innych partii.

Jak zaznaczył cały czas trwają rozmowy z przedstawicielami większości parlamentarnej, którzy byliby gotowi poprzeć ten program.

Szef rządu nie chciał jednak mówić o konkretnych nazwiskach. - Nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi - stwierdził.

"Polacy czują się bezpiecznie"

- Bezpieczeństwo zawsze było dla nas nadrzędnym priorytetem. Chcieliśmy uczynić z Polski państwo najbardziej bezpieczne w Europie, i sądzę, że do tego celu przybliżyliśmy się istotnie. (...) Niezależnie od tego, że toczy się wojna za wschodnią granicą, Polacy czują się bezpiecznie - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że "nie stało się to samo z siebie". - Stało się to poprzez nasz wielki program modernizacji służb mundurowych, poprzez odtwarzanie jednostek policyjnych, które były zamykane za czasów naszych poprzedników. (...) My odtworzyliśmy te jednostki policyjne i dzisiaj myślę, że w tej tworzącej się koalicji takiej, która półtora miesiąca po wyborach praktycznie nie pokazała jeszcze pełnego składu rządu, powinny takie pytania padać - co z jednostkami policji, co z wojskami obrony terytorialnej, co z likwidowanymi w czasach Platformy Obywatelskiej jednostkami wojskowymi. Odpowiedź z naszego punktu widzenia jest absolutnie jednoznaczna, odpowiedź musi pokazywać, że to wszystko, co robiliśmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polski, powinno być wzmocnione, kontynuowane - wskazał premier.

Dodał, że rząd PiS doprowadził także do "znaczącej poprawy stanu uzbrojenia polskiej armii, doprowadziliśmy do prawie dwukrotnego zwiększenia stanu osobowego polskiej armii z 95 tys. żołnierzy do ponad 177 tys. polskich żołnierzy".

- Ale także to są inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Huta Stalowa Wola otrzymała pierwsze 600 mln zł na nowe linie technologiczne, na produkcję armatohaubic Krab, i innych znakomitych polskich elementów uzbrojenia, jak chociażby bojowe wozy piechoty Borsuk, czy szereg innych. Także pieniądze dla Bumaru Łabędy w Gliwicach - 800 mln zł również na produkcję Krabów, które mogą być sprzedawane do innych krajów świata, ale przede wszystkim chcemy zadbać o polską armię - wymienił szef rządu.

Wkrótce więcej informacji.

dk/ Polsatnews.pl