Mark Zuckerberg, właściciel amerykańskiego konglomeratu Meta nie ma powodów do radości. Prokuratorzy generalni ponad 30 stanów USA pozwali spółkę, do której należy m.in. Instagram i Facebook, o przyczynianie się do pogarszania zdrowia psychicznego młodzieży. Kolejne dziewięć stanów złożyło osobne pozwy. To największa dotąd akcja skierowana w giganta mediów społecznościowych.