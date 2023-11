Nagranie, na którym premier Wielkiej Brytanii posługuje się młotkiem wywołało poruszenie wśród internautów. Krytycy Rishiego Sunaka zarzucili mu, że źle trzyma narzędzie. "Czy to pierwszy premier w historii, który nigdy nie widział młotka?" - oburzała się jedna z byłych posłanek. Okazuje się jednak, że szef brytyjskiego rządu został poproszony o posługiwanie się młotkiem w nietypowy sposób.

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak został wyśmiany za sposób, w jaki użył młotka podczas wizyty w warsztacie rękodzielniczym w Farsley w West Yorkshire. Polityk uczestniczył tam w lekcji tworzenia biżuterii.

Na nagraniu, które obiegło sieć, widać Sunaka, lidera Partii Konserwatywnej, który trzymając młotek bokiem, uderza w kawałek metalu.

Na film szybko zareagowali politycy Partii Pracy. W mediach społecznościowych pojawiało się coraz więcej kąśliwych wpisów.

Drwiny z Rishiego Sunaka. Wszystko wyjaśnia dłuższe nagranie

"Człowiek, który wali młotkiem w ludzi pracy, nie potrafi posługiwać się młotkiem" - brzmi jeden z komentarzy.

"Nie ma mowy! Co on wyprawia? Czy to pierwszy premier w historii, który nigdy nie widział młotka, nie zapłacił za benzynę ani nie zatankował własnego samochodu?" - drwiła jedna z byłych posłanek.

"Rishi Sunak: nie syn wytwórcy narzędzi" - napisała inna osoba, nawiązując tym samym do pochodzenia Keira Starmera, członka Partii Pracy.

Jak się jednak okazuje nagranie, który komentowali polityczni rywale Sunaka, nie przedstawia całej sytuacji. W pełniejszej wersji filmu jubiler siedząca obok premiera instruuje go, aby ten korzystał właśnie z boku narzędzia.

Na wideo słyszymy, że polityk dopytuje: "Bokiem?", na co kobieta odpowiada: "Tak".

Premier Wielkiej Brytanii był już wcześniej wyśmiewany

Na kpiny polityków Partii Pracy postanowił odpowiedzieć jeden z konserwatywnych polityków.

"Rishi Sunak jest synem farmaceuty i lekarza pierwszego kontaktu. Gdyby Partia Pracy słuchała ludzi pracy, zamiast zakładać ze swoich wież z kości słoniowej w centrum Londynu, że wiedzą, co dla nich najlepsze, nie popełnialiby dalej głupich błędów, takich jak ten tweet" - napisał Richard Holden.

Sunak był już wcześniej wyśmiewany za to, że próbował zapłacić za puszkę napoju bezalkoholowego, skanując swoją kartę płatniczą za pomocą czytnika kodów kreskowych - przypomina "The Guardian".