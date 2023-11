W piątek policja świętokrzyska wydała komunikat o dwóch nietypowych interwencjach.



W miejscowości Samborzec na drodze krajowej numer 79 rozsypały się jabłka. Wypadły najpewniej ze źle zabezpieczonej ciężarówki. Owoce zostały rozsypane na długości około kilometra.

ZOBACZ: Kamion: Tony jabłek na drodze. Wypadek koło Żyrardowa



"Zgubione przez przewoźnika owoce stwarzały zagrożenie dla ruchu drogowego" - zaznaczyła policja.

Najpierw znaleźli jabłka, potem buraki. Policja mierzy się z nietypowymi wezwaniami

Jednak to nie koniec owocowo-warzywnych przygód. Tego samego dnia do sprawy buraków na drodze wezwano funkcjonariuszy z sandomierskiego komisariatu. W miejscowości Łoniów ktoś "zgubił" warzywa na odcinku około 100 metrów. Do tej sytuacji również doprowadził najpewniej źle zabezpieczony ładunek.

WIDEO: Rozsypane na drogach jabłka i buraki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Mundurowi badają sprawę jak doszło do danych sytuacji i kto jest za nie odpowiedzialny. Dodatkowo wystosowali apel do wszystkich kierowców, aby pamiętać o konieczności należytego zabezpieczenia ładunku.

ZOBACZ: "Rondo bolognese" w Czaplinku. Pomidorowa pulpa zajęła ulice



"Nawet drobne niedbalstwo w tym zakresie może stanowić poważne zagrożenie, prowadząc nie tylko do utrudnień w ruchu drogowym, ale także zagrażając życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu oraz powodując uszkodzenia pojazdów" - przypomniały służby.

Owoce i warzywa rozsypują się na drogi. To nie pierwsze takie przypadki

Ostrzeżenie wydaje się szczególnie ważne, ponieważ opisane powyżej wydarzenia nie są jedynymi. Miesiąc temu do rowu przewrócił się tir gubiąc tony jabłek. Owoców było tak dużo, że zablokowały możliwość przejazdu na kilka godzin.



Z kolei w czerwcu na skutek usterki w naczepie ciężarówki na drogę wylała się pomidorowa pulpa tworząc tzw. rondo bolognese.