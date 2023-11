- To, czego potrzebujemy, to stabilnej, bezpiecznej, bezemisyjnej, nieemitującej CO2 energii, która pracuje bezpiecznie w podstawie systemu. Takimi właśnie źródłami są elektrownie jądrowe - powiedział prezes zarządu ZE PAK Piotr Woźny w programie "Czysta Polska" w Polsat News. Odniósł się on do piątkowej decyzji zasadniczej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie.

Prezes zarządu ZE PAK Piotr Woźny był gościem w programie "Czysta Polska", gdzie mówił o elektrowni jądrowej, która ma powstać do 2035 roku. - Inwestycje w energetykę jądrową są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział prezes zarządu ZE PAK.

"Widać gigantyczny wzrost poparcia dla budowy elektrowni"

Piotr Woźny przypomniał, że system energetyki w Polsce opiera się na elektrowniach jądrowych, wybudowanych kilka dekad temu. - Godnie służby przez wszystkie lata, ale docierają do końca swoich możliwości - stwierdził.

- To, czego potrzebujemy, to stabilnej, bezpiecznej, nie emitującej CO2 energii, która pracuje bezpiecznie w podstawie systemu i takimi właśnie źródłami energii są elektrownie jądrowe - podkreślił Woźny.

Polacy od momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą zaczęli inaczej patrzeć na kwestie energetyki jądrowej. - Badania opinii społecznej pokazały skokowy, gigantyczny wzrost poparcia dla budowy takich elektrowni w Polsce, po napaści Rosji na Ukrainę - powiedział Woźny.

WIDEO: Elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie. Rozmowa z prezesem zarządu ZE PAK Piotrem Woźnym

Dodał, że "wtedy zrozumieliśmy, że bezpieczeństwo energetyczne to nie jest abstrakcja". - Okazuje się, że ten gaz (Rosja zaopatrywała w to paliwo przed wojną znaczną część państw UE - red.) nie jest tylko nośnikiem energii, ale jest czymś, co może być łańcuchem zakładanym na szyję europejskim państwom, żeby działały tak, a nie inaczej - tłumaczył.

W okolicach Konina, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa, przez lata dominował ciężki przemysł. - Tam były huty, kopano węgiel brunatny, więc ten teren był poddawany bardzo silnej presji cywilizacyjnej i środowiskowej. Ludzie, którzy tam mieszkają są przyzwyczajeni do życia z przemysłem w swoim otoczeniu - mówił. Dodał, że społeczność lokalna nie protestuje przeciwko budowie elektrowni jądrowej na tym terenie.

Woźny przypomniał, że we Francji ponad 70 proc. energii pochodzi z elektrowni jądrowych. - To 58 reaktorów, zlokalizowanych w 18 elektrowniach. To daje Francuzom bezpieczne, stabilne dostawy energii i powoduje, że francuska gospodarka staje się konkurencyjna w Europie, bo coraz bardziej i coraz częściej liczymy ślad węglowy w produktach i tutaj Francuzi będą absolutnie bezkonkurencyjni - podsumował.

W piątek zapadła ważna decyzja

W piątek PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dotyczącą budowy elektrowni jądrowej. Umożliwia ona rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji Konin-Pątnów. Potwierdza zgodność planowanej inwestycji z celami polityki energetycznej Polski.

Złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek zawierał najważniejsze informacje dotyczące planowanej elektrowni budowanej w sprawdzonej i bezpiecznej technologii APR1400.

Zgodnie z planem dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW dostarczą rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Decyzja MKiŚ pozwala PGE PAK Energia Jądrowa przejść do kolejnego etapu realizacji inwestycji, jakimi są, m.in. badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na temat finansowania inwestycji.

PGE PAK Energia Jądrowa zbuduje elektrownię

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to spółka celowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie w Wielkopolsce. PGE i ZE PAK posiadają po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. reprezentuje polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z koreańskim dostawcą technologii, firmą KHNP.

