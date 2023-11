PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Umożliwia ona rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji. Potwierdza zgodność planowanej inwestycji z celami polityki energetycznej Polski. - To szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas, Polaków - podkreślił Zygmunt Solorz.

Złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek zawierał najważniejsze informacje dotyczące planowanej elektrowni budowanej w sprawdzonej i bezpiecznej technologii APR1400. Zgodnie z planem dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW dostarczą rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12 proc. obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Jak stwierdził Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, bezpieczeństwo energetyczne "to podstawa funkcjonowania państwa, a wobec wyzwań związanych z transformacją energetyczną tylko energetyka jądrowa może tu zapewnić w najbliższych latach twarde i stabilne podstawy".

- Nie tylko jeśli chodzi o sam dostęp do taniej i czystej energii, ale też szeroko rozumiany rozwój gospodarczy kraju. Realizacja projektu, jaki PGE PAK Energia Jądrowa chce realizować wspólnie ze stroną koreańską w Pątnowie doskonale wpisuje się w plany, jakie ma rząd w tym zakresie. Wydanie dla tego projektu decyzji zasadniczej to zaś potwierdza. Mam więc nadzieję, że dalszej realizacji tego projektu nic ani nie wstrzyma, ani nie uniemożliwi - dodał Jacek Sasin.

Elektrownia jądrowa. "To stabilna, czysta i tania energia"

Z kolei Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że decyzja zasadnicza "jest kluczowa dla realizacji budowy elektrowni jądrowej i pozwala nam przejść do kolejnych etapów inwestycji".

- Otrzymaliśmy ją w niespełna 13 miesięcy od podpisania listu intencyjnego. W przypadku tak dużej inwestycji to bardzo dobry wynik. To także dowód zaangażowania i dobrej współpracy wszystkich partnerów w projekcie oraz potwierdzenie, że ambitny plan uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 jest bardzo realny - uznał, zauważając, iż elektrownia "zapewni odbiorcom tanią i czystą energię, a Polsce, wraz ze źródłami OZE bezpieczeństwo i niezależność energetyczną".

Natomiast Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa cieszy się, że "dzięki uzyskaniu decyzji zasadniczej będziemy mogli kontynuować prace nad projektem budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie". - Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków - bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat - dodał.

Decyzja zasadnicza dla PGE PAK. Co ona oznacza?

Decyzja MKiŚ pozwala PGE PAK Energia Jądrowa przejść do kolejnego etapu realizacji inwestycji jakimi są, m.in. badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na temat finansowania inwestycji.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to spółka celowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. PGE i ZE PAK posiadają po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. reprezentuje polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji

31/10/2022: podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP. Podpisanie porozumienia o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei.

31/12/2022: wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie.

07/03/2023: podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

08/03/2023: wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej.

29/03/2023: zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej.

13/04/2023: zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

16/06/2023: złożenie wniosku przez PGE PAK Energia Jądrowa do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie decyzji zasadniczej.

24/11/2023: wydanie decyzji zasadniczej przez MKiŚ.

red/ Polsatnews.pl