Kiedy nowy rząd? Donald Tusk wskazał na dzień św. Łucji

"Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją śpiąc do południa" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do sugestii, według których prezydent Andrzej Duda może powołać jego rząd 13 grudnia. Również Leszek Miller ocenił, że to "bardzo dobra data".