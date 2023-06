Wydobycie węgla brunatnego w odkrywce Jóźwin przechodzi do historii. Składały się na nią trzy pola wydobywcze. Po wyczerpaniu zapasów węgla brunatnego w tym złożu zaczyna się nowy etap w rozwoju regionu. Powstanie kolejne jezioro wchodzące w skład nowego kompleksu sztucznych zbiorników w Wielkopolsce.

- Działaliśmy na terenie Wielkopolski, pracowaliśmy zarówno na terenie Turku, jak i Konina. "Riwiera turecka" to takie pieszczotliwe określenie tych wszystkich zbiorników całego nowego pojezierza, które powstaje w okolicach Turku - mówił na antenie Polsat News Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Powstaje pojezierze konińskie

- To, co widzimy, to element tworzącego się pojezierza konińskiego. I nie mówimy o abstrakcji, bo jeden z naszych zbiorników pokopalnianych już został wypełniony wodą i jakkolwiek trudno sobie to wyobrazić, ale jest w nim więcej wody niż w największym jeziorze w Wielkopolsce, czyli w jeziorze Powidzkim - dodał.

Dodał, że wkrótce powstanie kolejny zbiornik wodny - największy w Wielkopolsce. - Miejsce, które widać za mną, to 800 hektarów powierzchni. Po sprzątnięciu tego wszystkiego, zwinięciu kabli, uprzątnięciu infrastruktury, to miejsce będzie wypełnione wodą. Tutaj powstanie największy zbiornik wodny w Wielkopolsce. To miejsce będzie służyło nie tylko jako zbiornik retencyjny, nie tylko będzie miało walory turystyczno-krajobrazowe, ale to będzie też miejsce, które będzie mogło być użyte jako element chłodzenia pod planowaną w Pątnowie Koninie elektrownię atomową - wyjaśnił Piotr Woźny.

Wyprzedzenie ambicji klimatycznych UE

Prezes ZE PAK powiedział, że zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego powoduje, że "Wielkopolska ma ambicje, żeby z końcem 2040 roku stać się regionem neutralnym klimatycznie"

- Czyli celem Wielkopolski jest wyprzedzenie ambicji klimatycznych Unii Europejskiej. Współpracujemy w tym zakresie z regionem, przeprowadzając transformację energetyczną ZE PAKU, przestając produkować z węgla brunatnego i rozpoczynając ją produkować z odnawianych źródeł energii - dodał.

