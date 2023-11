Transformacja energetyczna. Jak to wygląda w praktyce?

W ostatnich latach dużo mówi się w Polsce o transformacji energetycznej. Doskonale zatem wiemy, jak to powinno wyglądać w teorii. Natomiast o transformacji energetycznej w praktyce opowiedział w Polsat News Piotr Woźny, prezes ZE PAK. - Przestajemy już emitować dwutlenek węgla, który pochodzi ze spalania węgla brunatnego - powiedział.

Trzy lata temu ZE PAK ogłosił odejście od węgla i transformację energetyczną.

- Konsekwentnie realizujemy to o czym mówiliśmy trzy lata temu. W praktyce sprowadza się to do tego, że już pod koniec przyszłego roku zostanie wyprodukowana ostatnia energia elektryczna z węgla brunatnego. Przestajemy już emitować dwutlenek węgla, który pochodzi ze spalania węgla brunatnego - powiedział w Polsat News prezes ZE PAK, Piotr Woźny.

- Przez trzy lata bardzo intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby zbudować portfel projektów odnawialnej energetyki - podkreślił.

- Składa się na to prawie 300 megawatów z energetyki wiatrowej, którą mamy zabezpieczoną oraz nasz najnowszy projekt, który zostanie ogłoszony w tym tygodniu, czyli budowa nowoczesnej elektrowni gazowej na terenie byłej elektrowni węgla brunatnego w Turku - wyjaśnił.

- Ta elektrownia będzie niezwykle ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Na tym w praktyce polega transformacja energetyczna ZE PAK-u - dodał.

W Polsce może zostać pobity energetyczny rekord

Woźniak zauważył, że "mnóstwo mówi się w tej chwili o odnawialnych źródłach energii". Poinformował, że w tym tygodniu może zostać pobity w Polsce rekord energii pochodzącej z wiatru.

- Dzisiaj rano 40 proc. energii w Polsce pochodziło właśnie z wiatru. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze świeci słońce i nie zawsze wieje wiatr. Potrzebne są stabilne, nowoczesne elektrownie, które dają stabilną, bezpieczna i przewidywalną energie - powiedział.

Prezes ZE PAK-u przypomniał, że dwa tygodnie temu PAK Polska Czysta Energia i Google ogłosiły partnerstwo. - To jest pierwsza umowa dotycząca zakupu zielonej energii, którą Google zawiera w Polsce - podkreślił.

- Na potrzeby firmy Google energię będzie produkowała największa farma wiatrowa na Śląsku, która zostanie oddana do użytku za rok w gminie Przyrów - poinformował.

- W 2025 roku ta farma będzie w stanie zaspokoić 80 proc. zapotrzebowania Google w Polsce na energię elektryczną - dodał.

