Do zderzenia pięciu pojazdów doszło na 408 kilometrze autostrady A4 na obwodnicy Krakowa. Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja i służby ratunkowe. Ruch w kierunku Katowic został czasowo zablokowany, a kierowcy musieli mierzyć się z kilkunastokilometrowym korkiem.

Do wypadku doszło o godz. 14:14 w piątek na 408 kilometrze autostrady A4 na pasie w kierunku Katowic, między węzłami Kraków Tyniec a Kraków Bielany.

- Na stopniu wodnym Kościuszko na Wiśle samochód dostawczy najechał na tył jadącego przed nim pojazdu - przekazał polsatnews.pl dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - W zderzeniu trzy osoby zostały ranne, na początku pojawiła się informacja o ofierze śmiertelnej. Dzięki reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe rannej osoby, w stanie krytycznym trafiła do szpitala - dodał.

Wypadek na A4. Trzy osoby trafiły do szpitala

Jak przekazał mł. kpt. Hubert Ciepły z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, w zderzeniu wzięło udział łącznie siedem osób poruszających się pięcioma pojazdami. Po przybyciu strażaków na miejsce samochód ciężarowy leżał przewrócony na bok. - Do wypadku wysłano sześć wozów strażackich i 26 strażaków. U jednej z rannych osób strażacy i ratownicy medyczni przeprowadzili reanimację krążeniowo-oddechową - przekazał rzecznik prasowy małopolskich strażaków. Na miejscu lądowały helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przez kilka godzin A4 w kierunku Katowic była zablokowana, po godz. 16 straż pożarna zakończyła działania, ale podróżni nadal musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

Dyżurny GDDKiA informował o około 12-kilometrowym korku, który utworzył się na blokowanej przez uszkodzone samochody jezdni w kierunku Katowic. Zaapelował również zachowanie płynności jazdy do kierowców zmierzających w przeciwnym kierunku. - Na dwóch pasach w kierunku Rzeszowa nie ma żadnych przeszkód, kierowcy zwalniają jednak do prędkości około 20 km na godzinę, by zrobić zdjęcia, nagrać miejsce wypadku. W efekcie powstał tam korek o podobnej, 12-kilometrowej długości.

Zator na A4 potęgowała godzina zdarzenia - w piątkowe popołudnie wielu kierowców wyjeżdża z Krakowa.

Około godz. 18 utrudnienia się zakończyły, a ruch pojazdów na autostradzie wrócił do normy.

Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

ako/ac/ Polsatnews.pl