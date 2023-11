W środę Izrael i bojownicy Hamasu zgodzili się na zawieszenie broni w Strefie Gazy na co najmniej cztery dni. W tym czasie do Gazy ma nastąpić wpuszczenie pomocy humanitarnej i uwolnienie co najmniej 50 zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich bojowników oraz przynajmniej 150 Palestyńczyków przetrzymywanych w Izraelu.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom izraelskich mediów wymiana zakładników nie rozpocznie się w czwartek.



"Negocjacje w sprawie uwolnienia naszych zakładników postępują i stale trwają. Rozpoczęcie nastąpi zgodnie z pierwotnym porozumieniem stron i nie wcześniej niż w piątek" - oznajmił izraelski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Tzachi Hanegbi w oświadczeniu wydanym przez biuro premiera.

Wstrzymanie walk w Strefie Gazy. Nie ustalono, którzy zakładnicy zostaną uwolnieni

Jak podaje agencja Reuters, egipskie służby bezpieczeństwa utrzymują, że mediatorzy starali się rozpocząć spotkanie w czwartek o godzinie 10:00. Jednak ostatecznie konkretna godzina wypuszczenia zakładników nie została ustalona.



Izraelski nadawca telewizyjna Kan, powołujący się na krajowego urzędnika, poinformował, że 24-godzinne opóźnienie nastąpiło w związku z niepodpisaniem porozumienia przez stronę Hamasu. Jednakże urzędnik optymistycznie zaznaczył, że umowa na pewno zostanie zrealizowana po jej podpisaniu.

Nie tylko wypuszczenie zakładników, ale sama przerwa w walkach nie rozpocznie się wcześniej niż w piątek. Izraelski portal informacyjny Ynet podał, że strona izraelska nie otrzymała jeszcze nazwisk zakładników, którzy mają zostać uwolnieni.



Od czasu ataku Hamasu na Izrael – 7 października - odnaleziono żywych pięciu zakładników. Tel Awiw podało, że zginęło około 1200 osób, głównie cywilów, a około 240 zakładników - różnych narodowości - zostało uprowadzonych.