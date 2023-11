Izrael informował w środę, że w szpitalu Al Szifa w Gazie, największym i najbardziej zaludnionym mieście enklawy, trwa specjalna "operacja".

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS News premier Benjamin Netanjahu ujawnił, że powodem akcji były informacje, że w placówce mogli znajdować się zakładnicy, uprowadzeni przez Hamas w czasie ataku na Izrael 7 października.

Premier Izraela ujawnia: W szpitalu Al Szifa mogli znajdować się zakładnicy

- To był jeden z powodów, dla których weszliśmy do szpitala - powiedział Netanjahu. Wyjaśnił, że zakładników nie było w placówce, gdy dotarło do niej izraelskie wojsko.

Premier podkreślił również, że jego rząd posiada "dane wywiadowcze na temat zakładników", ale odmówił podania bardziej szczegółowych informacji. - Im mniej o tym powiem, tym lepiej - odparł dopytywany.

Izrael twierdził, że w Al Szifa zdobył "konkretne dowody" na to, że Hamas wykorzystywał to miejsce "jako kwaterę główną terrorystów"

- Hamas systematycznie wykorzystuje szpitale w ramach swojej machiny wojennej - mówił w niedzielę dziennikarzom główny rzecznik wojsk Izraela, kontradmirał Daniel Hagari.

Specjalna "operacja" Izraela w szpitalu w Gazie

Armia poinformowała, że w czasie "operacji" w szpitalu Al Szifa żaden izraelski żołnierz nie został ranny, natomiast zginęło pięciu terrorystów.

Jak podawał ONZ w tym największym szpitalu w enklawie przebywają zarówno pacjenci, personel, jak i uchodźcy, którzy zostali przesiedleni z innych regionów. Łącznie w placówce ma znajdować się około 2300 osób.