Premier Izraela Benjamin Netanjahu ostrzegł w sobotę wieczorem Hezbollah, że jeżeli przyłączy się do wojny, to "przypieczętuje los Libanu". Poinformował też, że palestyński Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy. - Nie mają już tam bezpiecznego miejsca, by się schronić - mówił.