Groźna choroba w polskich lasach. Profesor ostrzega

Groźna choroba - bąblowica - może zostać "przyniesiona" z lasu. Zarówno lekarze, jak i lasy państwowe ostrzegają, by po zbiorze leśnych owoców zdecydować się najpierw na ich umycie przed spożyciem. Jak na antenie Polsat News mówił prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat do zakażenia pasożytem może dojść również przez kontakt ze zwierzętami.

- Jest to stosunkowo rzadka choroba, ale jest bardzo groźna dla człowieka. My, lekarze mamy nie tylko problem z rozpoznaniem, ale również z leczeniem. Praktycznie jest tylko jeden lek, ale on także nie jest w 100 proc. skuteczny. Bąblowica to jest nic innego, jak zakażenie odzwierzęce, pasożytnicze. Grozę wywołuje tasiemiec, który nazywa się bąblowiec. On ma bardzo dosyć skompilowany cykl "przekształcania się" w różnych miejscach - mówił na antenie Polsat News prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

Bąblowica. Profesor Januszewicz zwrócił się z apelem do rodziców

Jak przekazywał, zazwyczaj "punktem wyjścia" dla zakażenia jest pies. - Pierwszy apel jest taki, by pamiętać, że jeśli mamy psy i koty, żeby regularnie poddawać je odrobaczaniu. Ten tasiemiec jest wydalany z kałem psa, a jaja tasiemca mogą być dosłownie wszędzie - dodał.

Prof. Januszewicz wyjaśnił, że jest to wyjątkowo niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci, które przytulają się do psów - po pogłaskaniu i nie umyciu bądź zdezynfekowaniu rąk - są narażone na zakażenie.

- Krótko mówiąc kałem zakażonego zwierzęcia wychodzą cysty, które w negatywnym scenariuszu dostają się do naszego pokarmowego. Później jaja tasiemca przechodzą przez ścianę jelit i dostają się krążenia - wyjaśnił.



Pierwszym miejscem, w którym osiadają jest wątroba. - Z prądem krwi mogą się dostać do mózgu. Zakażenie rozwija się miesiącami, a nawet latami, początkowo, jak zawsze w medycynie nie ma żadnych objawów, a kiedy pojawiają się są niespecyficzne - mówił profesor.

WIDEO. Groźna choroba w polskich lasach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Do objawów należą ból głowy, wątroby, dyskretna żółtaczka. - Strasznie trudno rozpoznać, jest to choroba bardzo rzadka, kilkadziesiąt przypadków w roku - mówił.



- Jest to choroba bardzo ciężka, jeśli chodzi o konsekwencje. Cysty, które rozwijają się w wątrobie lub mózgu mogą osiągać nawet wielkość głowy dziecka - przekazał, dodając, że cysty również są wypełnione larwami tasiemca.

WIDEO: Wakacje 2023. Wakacyjny koszmar Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/Polsat News