W Kędzierzynie-Koźlu płonie magazyn, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Na miejscu pracują strażacy, a teren zabezpiecza policja. Pożar jest trudny do opanowania. Mieszkańcy okolicznych miejscowości proszeni są o zamknięcie okien. Nie wiadomo, co dokładnie znajduje się w zbiornikach objętych ogniem.

Strażacy z Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie) dowiedziała się o pożarze składowiska odpadów przy ulicy Chełmońskiego około godz. 11. Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza. Teren jest zabezpieczany przez policję i straż miejską.

Do zdarzenia zostały wezwane służby kryzysowe i środowiskowe. Na miejscu są też prezydent miasta Sabina Nowosielska oraz starosta powiatu Paweł Masełko.

Służby ustaliły, że składowisko odpadów przy Chełmońskiego jest nielegalne. Nie wiadomo, co dokładnie znajduje się w zbiornikach zmagazynowanych w hali.

Kędzierzyn-Koźle. Płonie składowisko odpadów. Apel do mieszkańców

Według wstępnych informacji, ogień objął budynek magazynowy o wymiarach około 20 na 40 metrów, w którym składowane są różnego rodzaju odpady, zmagazynowane w około 400 plastikowych pojemnikach o pojemności tysiąca litrów każdy.

- Próbujemy w tej chwili ustalić charakterystykę tych materiałów. Z całą pewnością tych materiałów jest pełna gama i są one niebezpieczne. Sytuacja na miejscu jest o tyle stabilna, że mamy korzystny kierunek wiatru, prowadzimy działania gaśnicze ukierunkowane obecnie na ten obiekt - powiedział w Polsat News st. bryg. Piotr Dudek, komendant PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

Jak dodał, strażacy chronią przyległe budynki magazynowe, które nie są użytkowane. Nie ma więc zagrożenia dla postronnych osób. - Natomiast ten kierunek wiatru powoduje, że zadymienie, które w wyniku pożaru następuje przesuwane jest wzdłuż rzeki Odry i dalej po terenach leśnych - uzupełnił st. bryg. Piotr Dudek.

W związku z zadymieniem władze miasta wydały komunikat adresowany do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i okolicznych miejscowości, by nie otwierano okien i ograniczono aktywność na otwartym terenie. Jak wcześniej informowały służby pożar był trudny do opanowania, a na miejscu zdarzenia co chwila dochodzi do eksplozji.

