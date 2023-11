Przypomnijmy, że na miejsce eksplozji samochodu pojawili funkcjonariusze oddziałów antyterrorystycznych, a dochodzenie w sprawie wszczęły FBI, policja stanu Nowy Jork oraz amerykańskie służby celne.

Kanada. Ustalenia służb po eksplozji samochodu na Tęczowym Moście

Swoje postępowanie zakończyło już FBI, które zajmowało się przeszukaniem samochodu. "W samochodzie, który wybuchł na moście Rainbow Bridge między USA i Kanadą, nie było materiałów wybuchowych" - podała agencja rządowa.

Władze federalne i stanowe podały również, że śledczy nie znaleźli dowodów na to, że był to akt terroryzmu. Jednak okoliczności katastrofy na Tęczowym Moście pozostają niejasne. Wciąż ustalane będzie, czy był to przypadek, czy zamierzone działanie.

Głos w sprawie zabrała również gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul, która zaprzeczyła, że był to zamach terrorystyczny.

W wyniku wybuchu samochodu na kanadyjskim moście zginęły dwie osoby, które nim podróżowały. Fox New przekazało, że oprócz nich, ranny został także jeden ze strażników granicznych.

Samochód zamienił się w "kulę ognia"

Jak informowaliśmy w Polstanews.pl do tragedii doszło w środę na głównym przejściu granicznym z USA - Tęczowym Moście (Rainbow Bridge) w pobliżu wodospadu Niagara. Most łączy kanadyjskie miasto Niagara Falls (stan Ontario) z Niagara Falls w stanie Nowy Jork (USA).

Samochód, w którym podróżowało dwóch mężczyzn jechał ze strony kanadyjskiej i przeszedł kontrolę w jednym z punktów kontroli granicznej. Następnie pojazd miał przyspieszyć i rozpędzony uderzyć w barierę i eksplodować.

Naoczny świadek incydentu, Kanadyjczyk Mike Guenther przekazał mediom, że widział samochód jadący z prędkością 160 km/h, który wzbił się w powietrze, po czym zamienił się w "kulę ognia".

Do zdarzenia doszło w przeddzień Święta Dziękczynienia, kiedy miliony Amerykanów wyruszają w podróż w rodzinne strony. Według danych federalnego urzędu US Customs and Border Protection Tęczowy Most należy do jednych z najczęściej uczęszczanych przejść granicznych między Kanadą a USA - ma aż 16 pasów ruchu i jest zwykle otwarty przez całą dobę.