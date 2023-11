Władze lokalne i stanowe podały, że samochód osobowy eksplodował w godzinach popołudniowych czasu lokalnego na głównym przejściu Tęczowy Most (Rainbow Bridge) w pobliżu wodospadu Niagara. Most łączy kanadyjskie miasto Niagara Falls (stan Ontario) z Niagara Falls w stanie Nowy Jork (USA).

Jak przekazała stacja CNN, samochód, w którym podróżowało dwóch mężczyzn jechał ze strony kanadyjskiej i przeszedł kontrolę w jednym z punktów kontroli granicznej. Następnie pojazd miał przyspieszyć i rozpędzony uderzyć w barierę eksplodować. Na razie nie wydano oficjalnego komunikatu, co do przyczyny wybuchu i ewentualnej obecności materiałów wybuchowych w pojeździe.

Naoczny świadek incydentu, Kanadyjczyk Mike Guenther przekazał mediom, że widział samochód jadący z prędkością 160 km/h, który wzbił się w powietrze, po czym zamienił się w "kulę ognia" - donosi AFP. Wielu obecnych na miejscu zeznało, że słyszało głośną eksplozję i zauważyło dużą chmurę dymu w pobliżu punktu kontrolnego.

Wybuch samochodu na amerykańsko-kanadyjskim przejściu granicznym

FBI, policja stanu Nowy Jork oraz amerykańskie służby celne i graniczne prowadzą dochodzenie w sprawie zdarzenia. Na miejscu pojawili się również funkcjonariusze oddziałów antyterrorystycznych.

Tragiczne zdarzenie doprowadziło do zamknięcia trzech z czterech punktów kontrolnych, znacząco ograniczając ruch graniczny - donosi CNN. W związku z incydentem na lotnisku w Buffalo Każdy samochód wjeżdżający na teren międzynarodowego lotniska w Buffalo jest sprawdzany przez psy wykrywające bomby w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa.

Premier Kanady Justin Trudeau został poinformowany o sytuacji, a Biały Dom zapewnił, że monitoruje sytuację. - To oczywiście bardzo poważna sytuacja nad wodospadem Niagara - powiedział Izbie Gmin.

Do zdarzenia doszło w przeddzień Święta Dziękczynienia, kiedy miliony Amerykanów wyruszają w podróż w rodzinne strony. Według danych federalnego urzędu US Customs and Border Protection Tęczowy Most należy do jednych z najczęściej uczęszczanych przejść granicznych między Kanadą a USA - ma aż 16 pasów ruchu i jest zwykle otwarty przez całą dobę.

