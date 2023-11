Co najmniej troje dzieci zostało rannych w ataku nożownika w centrum irlandzkiego Dublina. Poszkodowane są też dwie dorosłe osoby, w tym sprawca, który został ujęty.

Do ataku doszło na Parnell Square w centrum Dublina, około godziny 13:30 (14:30 - red.). Irlandzka policja podała w komunikacie, że funkcjonariusze są na miejscu i prowadzą śledztwo.

Do szpitala zabrano pięć osób, w tym troje "małych dzieci". Policja w oświadczeniu informuje, że jedna dziewczynka jest ciężko ranna, pozostałe dzieci odniosły mniej poważne obrażenia. W przypadku dorosłych ciężko ranna jest kobieta. Ranny został również mężczyzna.

Jak podaje nadawca publiczny RTE, sprawca został ujęty przez przechodniów, później przez policję. Funkcjonariusze w oświadczeniu wskazali jedynie, że obecnie nie poszukują żadnej innej osoby.

Napastnik został ranny

Według RTE do ataku doszło, kiedy grupa dzieci ustawiła się w kolejce przed jednym z dublińskich żłobków. Poważnie ranna kobieta to opiekunka dzieci, która próbowała powstrzymać napastnika. Redakcja wskazuje, że 40-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do szpitala ze względu na obrażenia.

Minister sprawiedliwości Irlandii Helen McEntee wydała oświadczenie, w którym napisała, że "głęboko zszokowana przerażającym atakiem na trójkę niewinnych dzieci i kobietę, który miał miejsce dzisiaj w Dublinie". Zapewniła, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i podziękowała ratownikom za szybką reakcję.

jk/wka/ Polsatnews.pl