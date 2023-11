Jak podaje policja, na bocznicy stacji PKP Jarosław ktoś otworzył drzwi do wagonów z kukurydzą, która natychmiast wysypała się na ziemię. Na zdjęciach widać spory kopiec, który utworzyło zboże. Na miejsce zdarzenia mundurowych wezwał pracownik, który zakładał plandeki na wagony.

"W trakcie pracy usłyszał hałas na przodzie składu wagonów. Udał się w tamtym kierunku, gdzie zobaczył otwarte drzwi w dwóch wagonach. Z nich na tory wysypywała się kukurydza" - opisuje policja w komunikacie.

Ktoś rozsypał kukurydzę. Policji pomógł znaleziony przedmiot

Straty oceniono na ponad 10 tys. złotych. Policjanci, którzy zajmowali się sprawą, mieli spore ułatwienie w ustaleniu odpowiedzialnego za zniszczenie zboża. Mężczyzna, który wezwał służby, przy jednym z wagonów znalazł telefon komórkowy, który oddał funkcjonariuszom.

Policjanci, po numerze telefonu, dotarli do jego właściciela. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Jarosławia. Podejrzanemu przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia, z co grozi mu do pięciu lat więzienia.

