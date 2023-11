We wtorek niemieckie media poinformowały o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło dzień wcześniej w szpitalu Helios Mariahilf w Hamburgu. Na jednym z oddziałów do 32-letniej kobiety z dzieckiem podeszła 18-latka w kitlu lekarskim.

ZOBACZ: Alex Dancyg został porwany przez Hamas. Syn: Wiemy, że został zabrany do Gazy żywy



Powiedziała, że na kobietę czeka paczka w punkcie informacyjnym. Fałszywa lekarka zaoferowała, że w czasie, gdy kobieta będzie dopełniać formalności, zaopiekuje się jej dzieckiem. Jednak, gdy 32-latka poszła do wskazanego punktu, okazało się, że żadnej paczki nie ma. Gdy wróciła do swojej sali okazało się, że nie ma także jej dziecka.

Hamburg. 18-latka porwała niemowlę. Potem wróciła do szpitala

18-latka zabrała ze sobą 5-tygodniowe dziecko i opuściła szpital. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, zszokowana matka dziecka natychmiast poinformowała policję.



W akcję zaangażowało się ponad 20 radiowozów policji z całego Hamburga.

ZOBACZ: Chiny: Trzylatka porwana przez małpę. Znaleziono ją wiszącą nad klifem



Około 21:30, po niecałych dwóch godzinach, 18-latka wróciła do szpitala. Kobieta przyjechała białym vanem w eskorcie swojego brata i oddała niemowlę jego matce. Dziecko wydawało się zdrowe, jednak ze względów bezpieczeństwa pozostawiono je na oddziale.



18-latka została natychmiast aresztowana. Skierowano ją na badania do placówki psychiatrycznej. Okazało się, że kobieta była w wyjątkowo złym stanie psychicznym. Jak podaje niemiecki dziennik Bild, 18-letnia Bułgarka niedawno poroniła.

Bójka przed szpitalem. Trwa śledztwo policji

Sprawa jest badana przez funkcjonariuszy. Na razie wiadomo, że porywaczka nie była w żaden sposób powiązana z rodzicami uprowadzonego dziecka. Klinika zapowiedziała także własne działania, by ustalić jak młoda kobieta dostała się do środka kliniki.

ZOBACZ: Australia. Mężczyzna upozorował własne porwanie, nie wyszło



Podobno w związku z sytuacją, w trakcie trwania poszukiwań, przed szpitalem doszło do kłótni dwóch rodzin - około 40 osób - które oskarżały się o współudział w porwaniu. Mundurowym udało się załagodzić sytuację.