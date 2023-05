Sąd zdecydował, że dwoje nieletnich, którzy w lipcu 2022 roku brali udział w porwaniu i zgwałceniu 14-latki z Poznania, trafi do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze. Będą tam przebywać do czasu pełnoletności. - Nie mamy tutaj do czynienia ze zwykłą demoralizacją - przekazała pełnomocniczka pokrzywdzonej Karolina Borowiecka.