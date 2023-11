We wtorek kontynuacja pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Według harmonogramu obrad, posłowie wybiorą składy osobowe komisji. Emocje mogą sięgnąć zenitu ze względu na interesy wewnętrzne każdej z partii i chęć powołania jak największej liczby przewodniczących ze swojej rekomendacji. Wcześniej parlamentarzyści pochylili się m.in. nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w zeszłym tygodniu podjął decyzję o przerwaniu drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Kontynuacja została zapowiedziana na wtorek 21 listopada.

Według strony internetowej niższej izby parlamentu, posłowie pochylą się w tym tygodniu nad wyborem składów osobowych komisji sejmowych, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Etyki Poselskiej oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Głosowania mają odbyć się między godziną 12:00, a 13:00.

- Przed nami stoją zadania absolutnie podstawowe: musimy w najbliższy wtorek wykreować wszystkie komisje sejmowe, ruszyć je do pracy. Rozmawiamy o komisjach śledczych, jest wstępny zarys tego, jak mogłyby wyglądać w pierwszym etapie - przekazał Szymon Hołownia w czasie piątkowej konferencji prasowej.

Wybór komisji sejmowych. Niezgoda między partiami

Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował dziennikarzy w Sejmie, że składy komisji są już dopięte. Partie tworzące obecną większość parlamentarną mają wskazać większość przewodniczących.

Borys Budka przekazał, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na przewodniczenie sześciu lub siedmiu komisjom. Jego zdaniem, w zeszłej kadencji partia rządząca posiadała 18 przewodniczących, a Koalicja Obywatelska będąc największą partią opozycyjną kierowała pracami pięciu komisji.

Marek Suski w rozmowie z PAP stwierdził, że nikt ze Zjednoczoną Prawicą nie konsultował składów komisji więc zakończenie rozmów między partiami na ten temat określił jako "wielką ściemę".



- Opozycja pod koniec kadencji miała 10 przewodniczących komisji, więc może pan Budka by zerknął do składów komisji, bo mieli 61 miejsc w prezydiach plus jeszcze miejsce w komisji ds. Unii Europejskiej - podkreślił Suski.

Trzeci dzień pierwszego posiedzenia Sejmu

W czasie pierwszego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji wybrano składy prezydiów obu izb parlamentu. Po dziennej przerwie Sejm zajął się wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) ze swojego nadania i rozpoczął proces powoływania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Posłom przypadają cztery miejsca w 25-osobowym gronie KRS. Bezwzględną większość głosów otrzymali: Tomasz Zimoch (246), Anna Maria Żukowska (245), Kamila Gasiuk Pihowicz (246) oraz Robert Kropiwnicki (243).