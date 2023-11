- Jeżeli tylko by mnie zaprosił, bardzo chętnie się pojawię - powiedział Mateusz Morawiecki i zaznaczył, że liczy na spotkanie z marszałkiem Sejmu. Jednocześnie wystosował apel do polityków innych partii. - Zapraszamy parlamentarzystów innych formacji do naszego rządu, który będzie rządem w ogromnej mierze eksperckim - wskazał.

- Chcę się skoncentrować na konkretach, odejść od tego pustosłowia, frazesów, które są w tych tzw. 24 ogólnikach - powiedział podczas konferencji prasowej premier, nawiązując do punktów umowy koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

- Mam też pewnego rodzaju apel do parlamentarzystów. Drogie posłanki, posłowie, to wy będziecie wybierali rząd. Was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, by realizować to, co jest w waszym programie - mówił dalej szef rządu.

- 24 frazesy, ogólniki pokazują, że główny lider opozycji chce odejść od realizacji podstawowych punktów programowych. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - kontynuował Mateusz Morawiecki.

Propozycje PiS

Jako swoje propozycje premier wymienił sto tysięcy miejsc w żłobkach w przygotowaniu, emerytury stażowe, dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej pierwszego roku życia dziecka, emerytury bez podatku, emerytury wdowie oraz Ogólnopolską Kartę Seniora.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki o tworzeniu nowego rządu: Proces trwa. Skład gabinetu za kilka dni

Morawiecki wskazał również na zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższe wynagrodzenia na uczelniach wyższych i 2 proc. PKB na naukę.

- Zapraszamy parlamentarzystów innych formacji do naszego rządu, który będzie rządem w ogromnej mierze eksperckim, ponadpartyjnym - podkreślił premier.

Premier chce spotkania z marszałkiem Sejmu

Zwrócił się również z propozycją do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wskazując, że chętnie się z nim spotka.

ZOBACZ: P. Kukiz w "Gościu Wydarzeń": Sz. Hołownia nie wie, co go jeszcze czeka

- Jeżeli tylko by mnie zaprosił, bardzo chętnie się pojawię. Mam trzy bardzo konkretne propozycje dla polskich rodzin. Zresztą zgłosimy je już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ponieważ ustawy są gotowe. Pierwsza to wakacje kredytowe na rok 2024 (...), druga - zamrożenie cen energii elektrycznej (...), trzeci projekt to przedłużenie zerowego VAT-u na żywność - powiedział Mateusz Morawiecki.