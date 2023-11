Krzysztof Bosak został zapytany, czy otrzymał zaproszenie do rozmów na temat "koalicji polskich spraw", którą chce stworzyć premier Mateusz Morawiecki. - Nigdy jako Konfederacja nie odrzuciliśmy zaproszeń od najważniejszych osób w państwie. (...) do tego momentu żadne zaproszenie na rozmowy do nas nie wpłynęło - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Polityk Konfederacji zapewnił, że nie toczą się żadne "poufne rozmowy" z premierem. - To jest gra pozorów. Wszyscy wiedzą, że PiS nie ma większości i jej mieć nie będzie, natomiast premier dał się wmanewrować, albo sam się zgodził, żeby robić dobrą minę do złej gry - stwierdził i dodał, że to element kampanii do przyszłorocznych wyborów.

- Teraz czas na w miarę sprawną zmianę władzy - stwierdził Bosak.

Zapewnił, że Konfederacja nie wierzy w chęć zrealizowania jej postulatów przez premiera w ramach "koalicji polskich spraw". - Miał na to osiem lat. (...) To hipokryzja. Premier pozuje teraz na eurosceptyka, takiego, że mógłby teraz do Konfederacji wstąpić. To jest niepoważne dla nas - podkreślił.

Bosak zarzucił Morawieckiemu, że jego rząd nie robi nic w sprawie polskich przewoźników, którzy protestują na granicy z Ukrainą. Jego zdaniem powinny zostać ustalone zasady funkcjonowania polskiej branży transportowej w Ukrainie. Jak polska strona powinna baczniej przyglądać się firmom białoruskim i ukraińskim, szczególnie tym, które powstały w ostatnim czasie.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby Ukraina szantażem załatwiała wszystkie swoje prawy w Polsce - skomentował słowa ambasadora tego państwa w Warszawie Wasyla Zwarycza, który zablokowanie granicy przez polskich przewoźników nazwał "wbiciem noża w plecy".

Wcześniejsze odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Prognoza pogody - niedziela, 19 listopada - wieczór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl