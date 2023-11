Sebastian Sierpiński pochodzi z Dębna – małego miasta w województwie zachodniopomorskim. Dwa lata temu zamieszkał w oddalonym o sto kilometrów od domu Gryfinie. Zatrudnił się u lokalnego biznesmena – Krystiana P.

- W dniu zaginięcia Sebastian miał na sobie słomkowy kapelusz, koszulkę i krótkie spodenki – opisała jego matka Krystyna Sierpińska.

Sebastian wybiegł z auta. Ślad po nim zaginął

Jest 14 sierpnia 2021 roku. Sobota. Około godziny dwudziestej szef odwozi Sebastiana do domu. Kiedy wyjeżdżają z posesji, w aucie zaczynają dziać się rzeczy, których do dziś nikt nie potrafi rozsądnie wyjaśnić. Zaraz po tym po Sebastianie ginie wszelki ślad.

- Z tego, co Krystian mówi, Sebastian zaczął się w aucie dziwnie zachowywać. Zaczął się obracać, mówić, że go namierzyli. Nie wiadomo kto. Powiedział, że ktoś go obserwuje i próbował otworzyć drzwi. Krystian mówi, że zatrzymał samochód na polanie i Sebastian wybiegł prosto w pole kukurydzy – powiedzieli rodzice.

- Okoliczności zaginięcia pana Sebastiana są bardzo ciekawe i właściwie trudno jest powiedzieć, na ile one są prawdziwe. To, co wiemy o okolicznościach jego zaginięcia, wiemy tylko od jego szefa – zaznaczył dziennikarz kryminalny Bartłomiej Mostek.

Lampart na posesji. Jego właściciel zatrzymany

Pracodawca Sebastiana miał na swojej posesji dzikie i niebezpieczne zwierzę.

- Mnie ten kot od początku siedzi w głowie, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku - powiedziała Anita Suchińska-Miszczuk, administratorka strony Gdziekolwiek Jesteś.

Na zarejestrowanych telefonami nagraniach z firmy widać, że pracownicy mieli do zwierzęcia dosyć swobodny dostęp. Z ich rozmów wynika, że potrafiło ono zaatakować, gdy ktoś się zbliżył.

Zwierzę hodowane przez Krystiana P. to lampart. Jest zdolny bez trudu zabić dorosłego człowieka. Nie ma żadnego dowodu, aby miał związek z zaginięciem Sebastiana. Mimo to, kilka tygodni temu policjanci postanowili przeszukać posesję Krystiana P.

- Drogę wstrzymali, CIA, NKWD, wszystkie służby świata były! Nic nie znaleźli. Tylko narkotyki jakieś ponoć – usłyszeli reporterzy od znajomego pracodawcy zaginionego Sebastiana.

- Został aresztowany szef Sebastiana... Może ktoś puścił parę z ust? Można się tylko domyślać – dodała Anita Suchińska-Miszczuk, administratorka strony Gdziekolwiek Jesteś.

Rodzice nie ustają w poszukiwaniach. "To codziennie rozdrapywana rana"

Od zaginięcia Sebastiana minęły już ponad dwa lata. Mimo to, rodzice mężczyzny wciąż nie ustają w poszukiwaniach. Twierdzą, że nie spoczną, dopóki nie poznają prawdy o losach swojego syna. Za informację w tej sprawie wyznaczyli 20 000 złotych nagrody.

- To nie jest tak, że to mija z czasem i pewne rzeczy przysychają. To codziennie jest rozdrapywana rana – mówił Krzysztof Sierpiński, ojciec Sebastiana.

- Są takie dni, kiedy nam się wydaje, że ktoś mu zrobił krzywdę. Im dłużej to wszystko trwa, tym trudniej jest nam sobie z tym radzić – zaznaczyła matka Krystyna Sierpińska.

