Propozycję przedstawiła wraz z grupą partyjnych kolegów Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej, która jest członkinią Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Zakaz sprzedaży żywego karpia. "Przyszedł czas"

- Świat się zmienia, a najlepsza idea to taka, na którą przyszedł czas. Jeśli popatrzymy na badania opinii publicznej, nadszedł właśnie moment na zakaz sprzedaży żywego karpia - podkreśliła posłanka.

Oznacza to, że sprzedaż żywych ryb będzie możliwa tylko w przypadku narybku i egzemplarzy akwariowych. Jeżeli ta zmiana zostanie przyjęta, żywego karpia nie będzie można kupić w sklepie - będzie musiał być uśmiercany w miejscu zakupu przez przeszkoloną do tego osobę.

Ten postulat nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej, ale politycy mają nadzieję, że tym razem uda się go wprowadzić. Katarzyna Piekarska składała taki projekt w poprzedniej kadencji Sejmu, ale nie został procedowany.

"Karpie w sklepach cierpią"

Debata nad zakazem sprzedaży karpia toczy się od lat. Za właściwym traktowaniem popularnej wigilijnej ryby, szczególnie w okresie bożonarodzeniowym, optują liczne organizacje zajmujące się prawami zwierząt.

Jedna z ich - fundacja Viva! - prowadzi kampanie uświadamiającą społeczeństwa, że żywe karpie w sklepach cierpią z powodu nieodpowiednich warunków przetrzymywania tych zwierząt. Co roku wzywa do bojkotu sklepów, które je sprzedają.

"Podczas gdy w wielu sklepach żywe karpie są sprzedawane w foliowych workach bez wody i traktowane jak przedmioty, przypominamy: ryby są zwierzętami! Czują bój i strach, tak jak psy czy koty. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie!" - apeluje organizacja w mediach społecznościowych.

Fundacja ma również uwagi, co do samego sposobu odłowu karpi. "Karpie są przerzucane z pojemnika do pojemnika, również do pojemników drewnianych, które mogą powodować rany, popychane drewnianymi listewkami" - zauważają członkowie fundacji Viva!