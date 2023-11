Zakupy "na ostatnią chwilę" przed Bożym Narodzeniem mogliśmy dotychczas zrobić jeszcze w wigilię. Tego dnia duże sklepy były otwarte do około 14:00, ale w tym roku pojawił się problem - 24 grudnia wypada w niedzielę. Kalendarzowy problem jest szerszy i mógł skończyć się kłopotami dla klientów i handlowców. Rząd wpadł na pomysł, aby "zastępczo" zakaz handlu częściowo nie obowiązywał 10 grudnia.

Przepisy o zakazie handlu w niedzielę przewidują wyjątki, dzięki którym Polacy mogą zrobić zakupy przed świętami, wakacjami czy początkiem roku szkolnego także w siódmy dzień tygodnia. Tak jest np. przed Bożym Narodzeniem, gdy sklepy otwarte są w dwie niedziele przed 25 grudnia.

W tym roku pojawił się jednak kłopot, bo druga ze wspomnianych niedziel wypada w wigilię. Zasady funkcjonowania placówek handlowych 24 grudnia są także uregulowane i zgodnie z nimi supermarkety czy galerie handlowe mogą być czynne maksymalnie do 14:00.

Dodatkowo - jeśli nie wprowadzono by żadnych zmian na 2023 rok - liczba handlowych niedziel przed Bożym Narodzeniem skurczyłaby się o jedną, co utrudniłoby przygotowanie się do świąt. Alarmowali o tym przedsiębiorcy, a na ich apele odpowiedział rząd.

10 grudnia niedzielą handlową. Zastępczo za wigilię

Jak czytamy w komunikacie kancelarii premiera, rządzący planują, aby wigilia była w tym roku objęta całkowitym zakazem handlu. "Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków" - podano.

Władza chce jednak, by niedziela 10 grudnia była niedzielą handlową "w zastępstwie" za 24. dzień tego miesiąca. Zakupy tego dnia m.in. w sklepach wielkopowierzchniowych byłyby możliwe do 14:00 - zasady odpowiadałyby więc tym, jakie obowiązują zazwyczaj w wigilię. We wtorek przyjęto w tej sprawie odpowiedni projekt nowelizacji ustawy.

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.