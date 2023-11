Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania rodzinie ofiar tragicznego wypadku na autostradzie A1. Firma tłumaczy to faktem, że nie ma oficjalnie sprawcy tego zdarzenia. Pełnomocnik rodziny ofiar nazywa decyzję "sporym rozczarowaniem".

14 listopada rodzina kierowcy, który zginął w tragicznym wypadku na A1, otrzymała pismo od ubezpieczyciela kierowcy bmw, z którego wynika, że do momentu, kiedy nie będzie prawomocnego wyroku, nie otrzymają odszkodowania.

- Spore zaskoczenie, zdumienie i rozczarowanie. Przekazałem tę informację rodzinie, bo rodzice kierowcy poczynili pewne nakłady związane z pogrzebem. To są ludzie niemajętni, więc każdy grosz pomógłby im w wyprostowaniu pewnych spraw, które powstały na skutek tego tragicznego zdarzenia - powiedział Polsat News adwokat Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodziny ofiar wypadku.

"Rodzina dostała kolejny cios"

- Ubezpieczyciel argumentuje swoje stanowisko tym, że dla niego nie ma jeszcze sprawcy. Oni nie są w stanie podjąć decyzji w oparciu o dokumenty, które ja im przedłożyłem. Ich było naprawdę sporo - wyjaśnił.

Jak jednak zaznaczył, nie mógł przekazać ubezpieczycielowi całości akt, jednak te dokumenty, które przekazał, "powinny wystarczyć".

ZOBACZ: "Interwencja". Sebastian M. złapany. Sąsiedzi: Sympatyczny. Tylko za dużo kasy

- Widocznie jednak uznano, że nie są wystarczające. Ubezpieczyciel bardzo lakoniczną, ogólną decyzją odmówił wypłaty świadczenia rodzicom kierowcy - dodał.

- Rodzina oprócz tego, ze została okrutnie doświadczona przez los, teraz dostała kolejny cios - przekazał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mecenas przypomniał, że podejrzanego o spowodowanie wypadku wciąż nie ma jeszcze w Polsce. Trwa jego procedura ekstradycyjna.

- Nie wiemy tak naprawdę, kiedy ten mężczyzna stanie przed polskim sądem. My możemy latami oczekiwać na prawomocny wyrok sądu. Ale czy rodzina może oczekiwać latami na zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej? Wydaje mi się, że nie - stwierdził.

ZOBACZ: Tak zatrzymano kierowcę bmw. Szef MSWiA: Zabrakło trochę szczęścia

- Jestem na etapie formułowania odwołania od tej decyzji - przekazał.

- Chcemy żeby ubezpieczyciel ponownie przyjrzał się tej sprawie, żeby przeanalizował złożone przez nas dokumenty i zmienił swoją decyzję. My nie oczekujemy, że będzie to jakaś znacząca kwota, bo nie o to chodzi. Chodzi o zasady - dodał.

"Czasami są to dwa lata, a czasami 10 lat"

Mecenas podkreślił, że "prawo zezwala ubezpieczycielowi na wypłatę tzw. kwoty bezspornej i powinna taka kwota zostać rodzinie wypłacona".

Reporter Polsat News Bryan Kasprzyk przypomniał, że podstawą do wypłacenia takiego zadośćuczynienia jest wiele czynników, a prawomocny wyrok jest tylko jednym z nich.

- Według ekspertów już samo postawienie zarzutów jest bardzo mocną przesłanka do tego, żeby takie odszkodowanie wypłacić - powiedział.

ZOBACZ: Eksperci zrekonstruowali wypadek na A1. Kierowca bmw pędził 315 km/h

Odpowiedzi na pytanie o to, kiedy rodzina otrzyma należne jej środki nie zna również Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Bywa różnie. Czasami są to dwa lata, czasami jest to siedem lat, a czasami 10. Wszystko zależy od tego, jak skomplikowane są to sprawy, jak długie jest postępowanie dowodowe - powiedział.

Firma ubezpieczeniowa poinformowała, że odniesie się do sprawy w czwartek po godzinie 15.

Sebastian M. nie zgodził się na ekstradycję

Tymczasem podejrzany o spowodowanie wypadku Sebastian M. cały czas przebywa na terytorium Zjednoczonych emiratów Arabskich. Procedura ekstradycyjna do Polski trwa, ale wszystko zależy od tamtejszego wymiaru sprawiedliwości.

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że Sebastian M. nie wyraził zgody na ekstradycję. Miał podać trzy powody takiej decyzji.

Pierwszym z nich są nastroje społeczne panujące w Polsce po tragicznym wypadku. Sebastian M. argumentuje, że spłynęła na niego fala hejtu, a wiele osób wyraża chęć zemsty i żąda dla niego kary śmierci lub dożywocia.

ZOBACZ: Wypadek na A1. Sebastian M. chce uniknąć ekstradycji. Podał trzy powody

Drugim powodem ma być "osobiste zaangażowanie prokuratora generalnego w tę sprawę, o czym świadczą liczne konferencje prasowe, które odbywały się na ostatniej prostej kampanii wyborczej".

Po trzecie Sebastian M. argumentuje, że "na skutek zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w Polsce w wymiarze sprawiedliwości, doszło do podporządkowania sądów czynnikowi politycznemu".

Inną kwestią jest list żelazny. Adwokat kierowcy bmw zwrócił się o wydanie go jeszcze przed zatrzymaniem mężczyzny. List żelazny jest to dokument zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim półtora tygodnia temu miał podjąć decyzję o wydaniu takiego listu. Tak się jednak nie stało. Decyzja ma zostać podjęta w piątek.

Tragiczny wypadek na A1

Do tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, doszło 16 września. Pasażerowie kii wracali znad morza na Śląsk. Na wysokości Sierosławia (woj. łódzkie) rozpędzone bmw z impetem uderzyło w koreański pojazd, który następnie wpadł na bariery ochronne i stanął w płomieniach. Martyna, Patryk oraz ich pięcioletni syn Oliwier nie mieli szans.

ZOBACZ: Wypadek na A1. Tłum na pogrzebie tragicznie zmarłej rodziny

Kierowca bmw miał na początku śledztwa status świadka. O decyzji o przedstawieniu zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego dowiedział się, gdy przebywał za granicą. Wydano za nim list gończy, a po kilkudziesięciu godzinach zatrzymano go w Dubaju.

WIDEO: Makabryczne odkrycie w Ustroniu Morskim. Na terenie pensjonatu znaleziono ludzką dłoń Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl