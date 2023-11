- Dopiero dziś uświadomiłem sobie, na jak straszną próbę byli wystawieni uczniowie i nauczyciele w ostatnich latach rządów pierwszego wychowawcy RP (Przemysława) Czarnka - powiedział Donald Tusk po burzliwych obradach Sejmu we wtorek. Lider PO ocenił, że "PiS staje się coraz bardziej nerwowe" i "zabezpiecza tyły". Jedno z pytań dziennikarzy wyraźnie rozbawiło kandydata koalicji na premiera.

- Niektóre wystąpienia ministrów PIS naruszały normy kultury. Obserwując je dziś dopiero zdałem sobie sprawę, na jak straszną próbę wystawieni byli uczniowie i nauczyciele w czasie rządów pierwszego wychowawcy RP - pana Czarnka. To był pokaz arogancji i buty, ale my nie po to podjęliśmy się tej walki o lepszą Polskę, aby teraz ustępować - powiedział Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział "postawienie tamy takiemu brakowi kultury i próbom łamania obyczajóww". - Mimo to jestem optymistą (co do dalszych obrad Sejmu - red.), choć pewnie niejedne horrory będą miały tu miejsce - dodał.

Były premier, a także kandydat koalicji na szefa rządu pytany był przez dziennikarzy o "przecieki na temat szukania większości przez Mateusza Morawieckiego. - A to dobre pytanie - powiedział Tusk, lekko się uśmiechając.

ZOBACZ: Minuta ciszy w Sejmie. Posłowie uczcili pamięć Hanny Gucwińskiej

- Należałoby się zapytać prezydenta czy przeczytał już umowę koalicyjną PiS-u. Natomiast będąc całkowicie serio, bo dziś nie ma czasu na ironię i żart. Widać, że nie chodzi o żadne utworzenie rządu, a jedynie gra na czas. Znowu jesteśmy świadkami kolejnych nominacji. PiS jest w tym bardzo sprawne, ale też coraz bardziej zdenerwowane - powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk chwali Szymona Hołownię: Marszałek zdał test celująco

- Zapowiadam, że te ostatnie decyzje zostaną błyskawicznie unieważnione. PiS ewidentnie zabezpiecza tyły, od 1989 roku takich scen nie obserwowaliśmy - dodał polityk.

W rozmowie z dziennikarzami Tusk nie krył także swojego podziwu dla Szymona Hołowni. - Trochę się już odzwyczaiłem od Sejmu, ale obserwowałem go z daleka. Pan marszałek Hołownia zdał dziś test celująco, a to przecież dla niego nowe zajęcia. Atmosfera na sali była bardzo gorąca i ze strony PiS nieprzyjazna wobec niego. Nie stracił kontroli, utrzymał nerwy na wodzy - powiedział lider PO.