Ważący 600 kg słoń morski uciął sobie drzemkę przed samochodem mieszkanki Tasmanii, uniemożliwiając jej wyjazd do pracy. Zwierzę przeleżało tam kilka godzin, po czym skierowało się w stronę plaży. To nie pierwszy raz, kiedy słoń wywołał lokalną sensację. Ze względu na swoje często podróże w głąb lądu jest okoliczną gwiazdą. Mieszkańcy nazywają go Neil.