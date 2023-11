Do urzędu miasta w Koluszkach (województwo łódzkie) przyleciała mała papuga. Początkowo pukała w okno zwracając na siebie uwagę pracowników, a później dostała się do środka. Urzędnicy zaopiekowali się ptakiem i proszą o pomoc w odnalezieniu jego właściciela.

Nimfa o żółto-szarym ubarwieniu dostała się w poniedziałek do wydziału edukacji przez otwarte okno.

Papuga schroniła się w urzędzie. Właściciel poszukiwany

Urząd Miasta w Koluszkach opublikował zdjęcia papugi w mediach społecznościowych i poszukuje jej właściciela.

Papuga dostała jedzenie - zjadła jabłko, ma także do dyspozycji wodę, a jedna z urzędniczek zabrała ją na noc do domu. Zorganizowano też jej własną klatkę. Z deklaracji pracowników wynika, że jeżeli nie odnajdzie się jej właściciel, to będzie jej dom na stałe.

Z informacji, do których dotarł polsatnews.pl wynika, że zgłosiła się już pierwsza osoba, która przyjedzie obejrzeć papugę, w celu stwierdzenia, czy to może być jego zguba.

sgo/ Polsatnews.pl