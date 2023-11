Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że wygłosi orędzie. - Wypada przedstawić się, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić - wyjaśniał na spotkaniu z dziennikarzami. Uznał też, że "konstrukcja i skład Trybunału Konstytucyjnego budzi najgłębsze prawne wątpliwości". Odniósł się też do prób skonstruowania większości w Sejmie przez PiS. - Mydli się oczy Polkom i Polakom - skwitował.