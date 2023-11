Sejm wybrał wicemarszałków. Jeden klub bez reprezentanta

Sejm zdecydował w poniedziałek, że będzie sześciu wicemarszałków. Za wyborem sześciu wicemarszałków opowiedziało się 458 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Na stanowiska wicemarszałków Sejmu wybrano: Krzysztofa Bosaka z Konfederacji (272 głosy), Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy (250 głosów), Dorotę Niedzielę z KO (257 głosów), Monikę Wielichowską z KO (252 głosy) i Piotra Zgorzelskiego z Trzeciej Drogi (267 głosów).

W głosowaniu odrzucono kandydaturę Elżbiety Witek (PiS). Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wybór przedstawiciela PiS do Prezydium Sejmu zostanie przeprowadzony w innym czasie.

- Pani marszałek Witek była przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu i to był wyjątkowo trudny czas. To był wyjątkowo trudny czas ze względu na to, że opozycja ogłosiła się opozycją totalną, ale nie tylko się ogłosiła, ale niestety także była opozycją totalną. I w związku z tym tutaj w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu - mówił przed głosowaniem Jarosław Kaczyński, przedstawiając kandydaturę Witek.

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu

Wcześniej w poniedziałek Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. Na tym stanowisku zastąpił Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Hołownia uzyskał w głosowaniu 265 głosów, a Witek 193. W głosowaniu wzięło udział 459 osób.

- Na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie - każdego dnia dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi - powiedział Szymon Hołownia, zaczynając od podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach.

ZOBACZ: Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu

- Wiele się tutaj zmieni, przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo "patria", a nie "partia" - mówił Hołownia. - Z gabinetu marszałka wyjedzie z hukiem zamrażarka sejmowa. Znikną też szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami - dodał.

Szymon Hołownia o Prezydium Sejmu

W czasie briefingu w Sejmie po wyborze na marszałka Sejmu, Szymon Hołownia został zapytany czy poprze kandydaturę Elżbiety Witek (PiS) na wicemarszałka oraz czy Konfederacja będzie miała swojego wicemarszałka.

- Uważam, że Prezydium Sejmu powinno być zwiększone o jednego marszałka tak, żeby każdy klub w Sejmie miał możliwość wprowadzenia tam swojego przedstawiciela - podkreślił Hołownia przypominając, że w tej kwestii już wielokrotnie się wypowiadał.

Zastrzegł, że jeśli PiS zgłosi kandydaturę na wicemarszałka Sejmu Elżbietę Witek, to on "swoje wątpliwości wyrazi z całą pewnością w taki sposób, w jaki wypada to zrobić nowemu marszałkowi Sejmu".