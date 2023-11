W poniedziałek rano Maryanne Trump Barry, starsza siostra Donalda Trumpa, została znaleziona martwa w swoim domu - przekazał amerykański dziennik "The New York Times". Miała 86 lat.

Nie żyje Maryanne Trump Barry, starsza siostra byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W poniedziałek rano została znaleziona martwa w swoim nowojorskim domu. Miała 86 lat.



O jej śmierci poinformował dziennik "The New York Times". Źródło nie podaje przyczyny zgonu.

Nie żyje Maryanne Trump Barry. Siostra byłego prezydenta USA miała 86 lat

Za swojego życia Maryanne Trump Barry była sędzią federalną w stanie New Jersey. W 2019 roku odeszła na emeryturę. Jak podaje "The New York Times", w uzyskaniu posady miał jej pomóc osobisty prawnik Donalda Trumpa, który zaproponował jej kandydaturę prezydentowi Ronaldowi Reaganowi.

ZOBACZ: Krzysztof Kamiński nie żyje. Aktor miał 72 lata

W okresie prezydentury brata - w latach 2017-2021 - Maryanne Trump Barry nie wypowiadała się publicznie na jego temat.

W 2020 roku relacje między rodzeństwem znacznie się pogorszyły po tym, jak dziennik "The Washington Post" opublikował nagrania, na których słychać jak emerytowana sędzia krytykuje Donalda Trumpa. Nazywa go m.in. "kłamcą bez zasad", "bachorem", twierdzi również, że były prezydent w ogóle nie czyta.

Wypowiedzi nagrała siostrzenica Maryanne Mary L. Trump, która rozmawiała z nią w trakcie pisania książki o Donaldzie Trumpie zatytułowanej "Zbyt wiele i nigdy dość: Jak moja rodzina stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie". Publikacja ujrzała światło dzienne w 2020 roku i szybko stała się bestsellerem.

ZOBACZ: Frank Borman nie żyje. Astronauta NASA jako pierwszy widział ciemną stronę Księżyca



Donald Trump miał czwórkę rodzeństwa - dwóch braci i dwie siostry. Najstarszy - Fred Trump Jr. - zmarł w 1981 roku, z kolei młodszy z braci - Robert Trump - zmarł w 2020 roku, w trakcie prezydentury Donalda Trumpa.