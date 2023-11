Nie żyje piłkarz FC Zurichu Raphael Dwamena. Zawodnik zasłabł podczas meczu ligi albańskiej pomiędzy Egnatią a Partizani. Mężczyzna został zabrany do szpitala, ale nie udało się go uratować. Zdolnego napastnika opłakują koledzy z drużyny.

Do tragedii doszło w sobotę 11 listopada na szczycie ligi albańskiej między drużynami Egnatia Rrogozhina i Partizani Tirana. W 25. minucie rozgrywek 28-latek zasłabł i upadł na murawę.

Do zawodnika od razu podbiegli ratownicy. Z piłkarzem nie było jednak kontaktu, podjęto decyzję o zabraniu go szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.

Zawodnik zmagał się z problemami z sercem

Nie był to pierwszy raz, gdy Raphael Dwamena źle się poczuł w trakcie meczu. Mężczyzna od lat zmagał się z problemami kardiologicznymi.

Do podobnej sytuacji doszło dwa lata temu przy okazji spotkania Pucharu Austrii, gdy zawodnik reprezentował barwy Blau Weiss Linz.

Klub FC Zurich pożegnał mężczyznę w mediach społecznościowych.

"W drugiej połowie sezonu 2016/2017 odegrał dużą rolę w bezpośrednim awansie FCZ do Super Ligi, zdobywając dwanaście goli i sześć asyst w 18 występach" - przypomniano jego zasługi we wpisie w mediach społecznościowych.

"Spoczywaj w pokoju. Zawsze będziesz jednym z nas!" - napisali jego koledzy z drużyny.

W swojej piłkarskiej karierze Ghańczyk występował również w barwach swojego kraju. W narodowej kadrze rozegrał osiem spotkań, w których udało mu się strzelić dwa gole.