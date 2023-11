"To biurokratyczny atak terrorystyczny na wolności słowa'" - ocenił premier Węgier Viktor Orban. Dodał, że "to początek końca", odnosząc się do czwartkowej decyzji Parlamentu Europejskiego o uchyleniu immunitetów europosłom PiS Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie.