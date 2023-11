We wczorajszej prognozie informowaliśmy, że niedziela może być tym dniem, który w dużej mierze wynagrodzi nam niezbyt przyjemną aurę, z jaką musieliśmy się mierzyć w dniu Święta Niepodległości. Sporo wskazuje na to, że nasze analizy potwierdzą się. Zobacz, jaka będzie pogoda w niedzielę, 12 listopada!

Jaka pogoda w niedzielę, 12.11.23 rano?

Poranek przywita nas chłodem. W całym pasie południowym, zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach – wliczając w to także pobliskie miejscowości – możliwe przymrozki oraz temperatury, przy których istnieje już ryzyko tworzenia się gołoledzi na szosach.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km), opracowanie własne

W zaznaczonym przez nas na niebiesko pasie słupki rtęci będą wahać się od dwóch kresek na plusie do minus czterech stopni w Tatrach. Lokalne przymrozki zaskoczyć zwłaszcza mieszkańców Bielska-Białej, Kotliny Kłodzkiej oraz Karpacza i miejscowości znajdujących się nieopodal masywu Śnieżki.

W pozostałych częściach kraju, na północ od linii Legnica – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów, można liczyć na 5 kresek powyżej zera. Na Pomorzu Gdańskim, we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Kujawach i Kaszubach, aż po północne krańce Mazowsza słupki rtęci zatrzymają się na 4 stopniach na plusie.

fot za: WXCHARTS

W godzinach porannych, na styku Górnego Śląska i Małopolski możliwe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Nieco mocniej popada na pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego. Wysoko w Tatrach może przybyć 1 cm śniegu, który – za sprawą ujemnych wskazań na termometrze – zwiększy już istniejącą pokrywę śnieżną.



W godzinach porannych raczej nie ma co liczyć na rozpogodzenia. Nawet na Pomorzu, gdzie słońce będzie przebijać się nieco śmielej, w końcu zwyciężą chmury, które pokryją niebo. Wczesnym przedpołudniem zanikną opady deszczu na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Tatrach. Nigdzie indziej nie spodziewamy się deszczu.

Jaka pogoda w niedzielę, 12.11.23 w południe?

Spodziewamy się, że maksymalne wskazania termometrów będą zbliżone do 7-8 kresek na plusie. Niestety, ale odczuwalna termika będzie o wiele niższa, zbliżona do +4 stopni Celsjusza.

fot za: TwojaPogoda

Uwaga! W Sudetach i Karpatach termika o wiele niższa, w porywach dochodząca do +2 stopni. W górach od zera do minus dwóch stopni. Może być ślisko – warto wziąć to pod uwagę, planując popołudniowe spacery czy wyjazdy.



Z godziny na godzinę będzie się rozpogadzać. Wiatr porozrywa chmury nad zdecydowaną większością Polski. Słoneczne chwile mogą wystąpić praktycznie w całym kraju, jednak największe szanse mają mieszkańcy:

Dolnego Śląska,

Opolszczyzny,

Górnego Śląska,

Małopolski,

Pomorza Zachodniego,

centralnego Mazowsza, zwłaszcza zaś „warszawskiego obwarzanka” i okolic.

fot za: WXCHARTS

Takie warunki meteo nad Polską, ale i niemal całą Europą Centralną zapewnia nam wyż, który zaciąga chłodne, arktyczne powietrze z północy. Przez praktycznie całą niedzielę, być może także i poniedziałek, będzie ono odpowiadało za termikę nad naszą częścią kontynentu.

Jaka pogoda w niedzielę, 12.11.23 wieczorem?

Nie ulega wątpliwości, że będzie to bardzo chłodny, wręcz zimny wieczór. Gruntowe przymrozki (poza wspomnianymi już kilkakrotnie pasmami górskimi: Sudetami i Karpatami) mogą wystąpić:

na Dolnym Śląsku,

w województwie opolskim,

na Górnym Śląsku (zwłaszcza w południowej części regionu),

w Małopolsce, ze szczególnym naciskiem na Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, aż po Beskid Niski na wschodzie,

w zachodniej części Podkarpacia oraz wysoko w Bieszczadach,

na Pomorzu Zachodnim i Pojezierzu Pomorskim.

W pozostałych częściach kraju termometry pokażą 4-5 kresek na plusie. Sporo wskazuje na to, że w nocy z niedzielę na poniedziałek będzie chłodniej na zachodzie kraju, w okolicach Szczecina, niż na Suwalszczyźnie, która przecież uchodzi za polski biegun zimna. To nieczęsto spotykana sytuacja.



Wszędzie tam, gdzie spodziewamy się niskich temperatur, noc będzie niemal bezchmurna. Owszem, może pojawić się kilka obłoków, jednak na pewno nie zdominują one rozgwieżdżonego nieba, które stwarza dobre warunki do nocnych obserwacji Jowisza czy Saturna.



W Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach możliwe przelotne opady deszczu. W centralnej i północnej Polsce (za wyjątkiem Pomorza Zachodniego) zdecydowana przewaga chmur piętra niskiego.



Noc będzie dość spokojna, jednak aura nad Polską znacznie zmieni się już w poniedziałek. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie!

