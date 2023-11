Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. Są nowe informacje

Jacek Siewiera i prezydencki minister Wojciech Kolarski przebywają z wizytą w Izraelu, gdzie spotkali się m.in. z przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela i rozmawiali o sytuacji i działaniach zbrojnych na terenie Strefie Gazy.

"Pierwsi obywatele RP przebywający w Strefie Gazy przekroczyli przejście graniczne w Rafah i są po egipskiej stronie. Proces się rozpoczął. Siły Powietrzne zgodnie z postanowieniem prezydenta są w gotowości do realizacji transportu" - przekazał szef BBN w mediach społecznościowych.

18 osób przekroczyło granicę

W rozmowie z Polsat News Siewiera zaznaczył, że polskie służby są w kontakcie z grupą 25 osób, które znajdują się w obszarze granicznym. Według niego trudno jednak jednoznacznie ocenić, jaka liczba osób chce uciec ze Strefy Gazy i zdoła przekroczyć granicę.

- W tym momencie mamy informację o przekroczeniu granicy przez 18 naszych obywateli, w tym osób nieletnich, które już znajdują się po stronie egipskiej, są pod opieką służb konsularnych - powiedział Siewiera i dodał, że "oczekujemy kolejnych osób, które mogą przekroczyć granicę".

Nie sprecyzował, kiedy dokładnie wystartuje samolot z polskimi obywatelami, ale zaznaczył, że ewakuacja musi zostać przeprowadzona w ciągu 72 godzin.

W niedzielę w mediach społecznościowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowano, że "pierwsi polscy obywatele zostali ewakuowani ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah". "To ogromny sukces pracowników Ambasad RP w Tel Awiwie, Ramallah, Kairze i polskiego MSZ, którzy nie ustają w wysiłkach, aby nasi rodacy jak najszybciej opuścili teren działań wojennych" - czytamy.

W sobotę Siewiera powiadomił, że na terytorium Strefy Gazy znajdują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. - Jest to powyżej 25 osób, które przebywały na terytorium Strefy Gazy w okresie, który upłynął od czasu ataku terrorystycznego, ale również jeden z obywateli polskich - Alexader Danzig - znajduje się w gronie zakładników - poinformował szef BBN.

Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy

Polsat News ustali, że ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy rozpoczęła się w piątek. Tego samego dnia poinformowano jednak, że operacja została wstrzymana.

Również w piątek w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta RP "o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy".

W dokumencie napisano, że na wniosek premiera od 10 listopada do dnia 19 listopada do ewakuacji naszych rodaków "zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy" w Egipcie. Dodano, że w działaniach ma uczestniczyć do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, obejmującym dwa samoloty C-130 i jednym C-295.

dk/ Polsatnews.pl/PAP