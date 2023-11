Naukowcy z Wydziału Bioinżynierii Uniwersytetu w Gandawie zbadają zjawisko nieprzyjemnego zapachu ubrań, który utrzymuje się również po praniu. Do jego przeprowadzenia potrzebnych jest 100 ochotników, którzy pomogą zbadać zjawisko "permastinku".

"W ostatnich dziesięcioleciach w przemyśle tekstylnym nastąpił zwrot w kierunku ekologicznych tekstyliów, niższych temperatur prania i łagodniejszych produktów do prania. Obecnie pranie odbywa się głównie w temperaturze 30 st. C, przy użyciu detergentów bez wybielaczy. Zmiany te przyczyniły się do powstania unikalnego mikrobiomu w odzieży, podobnego do mikrobiomu ludzkiej skóry. Badania wykazały, że mikrobiom ten, pomimo prania w pralce w niskich temperaturach i przy użyciu łagodnych detergentów, nie może zostać całkowicie usunięty" - czytamy.

Białe koszulki dla ochotników

Ochotnicy otrzymają jedną białą koszulkę na każdy dzień tygodnia, a także bezzapachowe produkty, takie jak dezodorant, żel pod prysznic i proszek do prania.

Będą musieli używać otrzymanych produktów w trakcie badania. "Rozwój zapachów i bakterii jest w ten sposób mniej zależny od czynników zewnętrznych. Wszyscy uczestnicy otrzymują również wynagrodzenie za poświęcony czas" - czytamy.

Po pięciu tygodniach uczestnicy będą przynosić swoje brudne koszulki, a naukowcy za pomocą różnych metod będą je badać.

Celem opracowanie nowych metod

Dzięki badaniu naukowcy chcą opracować nowego metody zwalczania bakterii i cząsteczek zapachowych, które osadzają się na włóknach tkanin.

Mają nadzieję, że wyniki eksperymentu pozwolą opracować nowe nowe rozwiązania w produkcji produktów służących do parania, a także wprowadzić nowe rozwiązania w produkcji odzieży.

Opracowują także "odzież probiotyczną", która zapobiega osadzaniu się na odzieży bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach.

Chętni do wzięciu udziału w programie mogą zapisywać się przez stronę uniwersytetu.

