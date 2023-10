Naukowcy z Brazylii po wielu miesiącach badań ogłosili, że opracowali szczepionkę służącą do leczenia uzależnienia od kokainy i cracku. Innowacyjna metoda jest już testowana na ludziach.

O pozytywnych wynikach badań informuje portal Science Alert. Jak przekazano, testowa szczepionka o nazwie "Calixcoca" okazała się skuteczna w testach na zwierzętach.

Jej działanie nakierowane jest na wywołanie odpowiedzi immunologicznej, która blokuje przedostawanie się kokainy i cracku do mózgu. Upraszczając - osoby uzależnione nawet po przyjęciu dawki nie będą odczuwały żadnych skutków.

- Jeśli lek uzyska zgodę organów regulacyjnych, będzie to pierwszy przypadek leczenia uzależnienia od kokainy za pomocą szczepionki - mówi Frederico Garcia, koordynator zespołu pracującego nad lekiem na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais.

Narkotyki nie trafią do "ośrodka nagrody"

Szczepionka ma za zadanie zmusić układ odpornościowy człowieka do wytwarzania specjalnych przeciwciał. Te mają wiązać się z cząsteczkami kokainy we krwi, czyniąc je zbyt dużymi, aby mogły przedostać się do układu mezolimbicznego mózgu czy tzw. "ośrodka nagrody".

Zażycie narkotyku nie podniesie poziomu dopaminy w organizmie, czyli nie spowoduje "przyjemności" z jego przyjęcia.

Według badaczy, testy na zwierzętach wykazały, że lek działa także na płody szczurów. Prawdopodobnie będzie można zastosować szczepionkę w celu ochrony nienarodzonych dzieci, których matki w trakcie ciąży były uzależnione od kokainy lub cracku.

Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Federalnego w Minas Gerais, od momentu ogłoszenia rozpoczęcia testów na ludziach z zespołem skontaktowało się ponad 3000 osób chcących wziąć udział w badaniach.

"Calixcoca" ma być ważnym narzędziem pomagającym pacjentom w krytycznych fazach wychodzenia z nałogu, np. bezpośrednio po zakończeniu odwyku.

