W całej Polsce organizowane są w sobotę biegi niepodległościowe. W Warszawie do upamiętnienia wydarzeń sprzed 105 lat zgłosiło się ponad 15 tys. zawodników. - Będzie to największy bieg w Polsce po pandemii - powiedział dla Polsat News Marek Tronia z Fundacji Maraton Warszawski. Biegacze pojawią się także na ulicach innych miast, m.in. Krakowa, Katowic czy Białegostoku.

O godz. 11:11 rozpocznie się 33. Bieg Niepodległości. Godzina startu nie jest przypadkowa i nawiązuje do 11 listopada, czyli dnia w którym Polska 105 lat temu odzyskała niepodległość.

Wydarzenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. - Będzie to największy bieg w Polsce po pandemii. Przygotowanych mieliśmy 15,6 tys. numerów startowych i wszystkie się rozeszły. Nie ma już żadnych dostępnych numerów - mówił Tronia.

Przy takiej ilości uczestników start będzie trwał ponad godzinę. Kolejne grupy biegaczy będą puszczane w odstępach kilkuminutowych. - Więc jedni zawodnicy już dawno będą na mecie, a inni jeszcze nie wystartują - dodał.

Start i meta tradycyjnie są na al. Jana Pawła II. Trasa liczy 10 km.

Dla młodszych miłośników biegania i patriotów organizatorzy zaplanowali Milę Niepodległości. To bieg na dystansie 1918 metrów. Rozpocznie się o godz. 10.

Biedni niepodległościowe w całej Polsce

Biegi z okazji 11 listopada organizowane są w całej Polsce. W Krakowie zawodnicy wystartują z Błoń i będą poruszać się po historycznej trasie. Do rywalizacji i upamiętnienia wydarzeń sprzed 105 lat przystąpi ponad 2 tys. osób. Celem tegorocznego biegu jest zebranie środków na zakup głowicy przezprzełykowej – sprzętu medycznego niezbędnego do operacji kardiochirurgicznych noworodków.

Bieg Niepodległości organizowany jest także w Katowicach. Nosi on imię Dziewięciu z "Wujka". Start i meta biegu są przy pomniku Poległych Górników KWK "Wujek". W tym roku odbędzie się szósta edycja imprezy, która do 2021 r. odbywała się w grudniu, przy okazji rocznicy pacyfikacji kopalni. Od ub. roku odbywa się ona 11 listopada.

Biegi niepodległościowe odbędą się też w Elblągu, Radomiu, czy Białymstoku, gdzie do udziału w tej imprezie zgłosiło się już ponad 2,7 tys. osób. Zawodnicy pobiegną na symbolicznym dystansie 1918 metrów (trasa zorganizowano w Alei Piłsudskiego), a w biegu głównym na 10 km. Tu trasa przebiegać będzie ulicami: Legionową, Bulwarami Kościałkowskiego, 11 Listopada i Zwierzyniecką. Przy tej ostatniej jest na bloku mural wykonany na 100-lecie odzyskania niepodległości. Dzieci pobiegną na trasach od 100 do 600 metrów. Jest też trasa 5,5 km do pokonania pod hasłem "Maszeruję dla Niepodległej" dla osób, które nie biegają, ale lubią spacerować.

