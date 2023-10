Komitet Noblowski w Sztokholmie w poniedziałek ogłosił nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

- Nagroda Nobla 2023 w dziedzinie fizjologii lub medycyny została przyznana Katalin Karikó i Drew Weissmanowi za odkrycia dotyczące modyfikacji zasad nukleozydowych, które umożliwiły opracowanie skutecznych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 - powiedział sekretarz generalny noblowskiej komisji.

Oprócz tytułu, duet laureatów otrzyma też nagrodę pieniężną. W tym roku jej wartość jest najwyższa w ponad 120-letniej historii przyznawania wyróżnienia. Sięgnęła 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 milionów złotych) - donosi AFP.

Katalin Karikó jest węgierską biochemiczką, która przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, a obecnie uczy na Uniwersytecie Segedyńskim na Węgrzech. Współpracę z amerykańskim immunologiem i biologiem molekularnym Drew Weissmanem rozpoczęła w 1998 roku. Efektem ich badań było zmodyfikowanie nukleozydów, które ograniczyło powstawanie stanu zapalnego wywołanego przez iniekcję RNA. Ich odkrycie przyczyniło się do opracowania szczepionek przeciw COVID-19 przez Pfizera i Modernę.

Technologia mRNA opracowana przez Kariko i Weissmana jest obecnie wykorzystywana do opracowywania innych metod leczenia chorób, takich jak rak, grypa i niewydolność serca.

Medyczna Nagroda Nobla. Przełomowe odkrycia dla ludzkości

Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny wyróżniono przez lata autorów wielu przełomowych dla ludzkości odkryć tj. odkrycie promieniowania rentgenowskiego, penicyliny, insuliny i DNA. W zeszłym roku nagrodzony został szwedzki genetyk ewolucyjny Svante Pääbo za odkrycie dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka.

W tym roku wśród typowanych przez międzynarodowe instytucje faworytów do nagrody byli m.in. Clifford B. Saper, Emmanuel Mignot i Masashi Yanagisawa, naukowcy zajmujący się snem. Instytut Informacji Naukowej (ISI) przyznał tej trójce tytuł Laureatów Cytowań - do ich artykułów naukowych odwoływano się ponad dwa tysiące razy, co jest w świecie nauki bardzo rzadkim osiągnięciem. W poprzednich latach otrzymanie tego wyróżnienia często było "wstępem" do otrzymania Nagrody Nobla.

Kolejnym silnym kandydatem był też Kevan Shokata, amerykański biolog, który odkrył, jak zablokować gen nowotworowy KRAS odpowiedzialny za jedną trzecią znanych nowotworów, w tym trudne w leczeniu nowotwory płuc, okrężnicy i trzustki. Wśród nazwisk innych potencjalnych zwycięzców pojawiali się też Katalin Karikó i Drew Weissmana - tegoroczni laureaci.

Rozpoczął się Tydzień Noblowy. Nagrodę przyznaje się od ponad 120 lat

Ogłoszenie "medycznego" laureata to początek tzw. tygodnia "Nobel Calling", w którym komitety noblowskie w Sztokholmie i Oslo wyjawią nazwiska zwycięzców prestiżowej nagrody w sumie sześciu kategoriach. Nazwa wywodzi się od zwyczaju telefonicznego powiadamiania laureatów przez komisję jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

We wtorek poznamy zwycięzcę Nagrody Nobla w kategorii fizyki, a w środę z chemii. Kolejnego dnia Akademia Szwedzka ogłosi tożsamość laureata w dziedzinie literatury, a w piątek Norweski Komitet Noblowski obwieści nazwisko laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W poniedziałek 9 października ogłoszony zostanie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Nagroda Nobla została po raz pierwszy przyznana w 1901 roku. Jej inicjatorem i fundatorem był słynny szwedzki wynalazca i filantrop Alfred Nobel, który ustanowił wyróżnienie w swoim testamencie z 1895 roku. Wynalazca dynamitu chciał w ten sposób uczcić tych, którzy "przysporzyli ludzkości największe dobrodziejstwa". Laureatami prestiżowej nagrody mogą zostać wyłącznie osoby żyjące, w każdej kategorii wyróżnionych mogą zostać jednocześnie trzy osoby. W przypadku Pokojowej Nagrody Nobla laureatami mogą zostać też instytucje.