W oświadczeniu wydanym przez dowództwo marynarki wojennej Portugalii czytamy, że rosyjski okręt znajduje się pod obserwacją okrętu wojennego Corte-Real od 2 listopada. Natomiast w czwartek okręt floty Admirał Grigorowicz wpłynął na wody w wyłącznej strefie ekonomicznej Portugalii.

ZOBACZ: Rosja testuje nuklearny krążownik. Wystrzeliła rakietę Buława

Zgodnie z zapowiedziami portugalskiego wojska, Corte-Real ma pozostać w pobliżu rosyjskiego okrętu do momentu, kiedy Rosjanie zdecydują się na opuszczenie wód znajdujących się po jurysdykcją Portugalii.

"Marynarka wojenna będzie nadal monitorować przepływ statków, prowadząc nieustanny patrol przestrzeni morskich, aby uniemożliwić działania szkodliwego dla kraju" - podano w oświadczeniu.

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz. Może strzelać pociskami Kalibr

Na początku listopada rosyjska fregata Admirał Grigorowicz udała się w kierunku Morza Śródziemnego. Jednostka należąca do Floty Czarnomorskiej ma ok. 125 m długości i 15,2 m szerokości. To jednostka wielozadaniowa, służąca m.in. do obrony powietrznej czy eskortowania innych okrętów. Posiada wyrzutnię, z której może strzelać pociskami manewrującymi Kalibr.

ZOBACZ: Portugalia: U wybrzeży zlokalizowano dwa rosyjskie okręty. "Są monitorowane"

W połowie października Marynarka Wojenna Portugalii informowała, że dwa okręty floty wojennej Rosji pojawiły się w pobliżu wód terytorialnych Portugalii na Morzu Śródziemnym.

Jak podawał wtedy portal "Publico", powołując się na przedstawicieli Akademii Wojskowej w Lizbonie, że część rosyjskich jednostek już wcześniej "badała rejon Atlantyku, na którego dnie ułożone są sieci do przesyłania danych teleinformatycznych" łączących Amerykę Północną z Europą.



Źródła: CNN, CM Jornal Portugal

WIDEO: Na podbój kosmosu - Szczerze o pieniądzach odc. 194 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/polsatnews.pl