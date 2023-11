Władimir Putin podpisał ustawę anulującą ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Rosja na razie nie wystąpi z układu o zakazie prób jądrowych, ale decyzja dyktatora z Kremla sprawia, że będzie miała podstawę prawną, by to zrobić. Władze w Moskwie argumentują, że teraz wyrównają się ich prawa ws. prób nuklearnych w stosunku do USA.