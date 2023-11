- Pan prezydent dał nam sporo czasu na ustalenia. Nie potrzebowaliśmy dłuższego czasu na rozmowy koalicyjne. Przede wszysktim Polska nie potrzebuje tego czasu i tej misji jaka zupełnie niepotrzebnie dostał Mateusz Morawiecki, a która jest skazana na niepowodzenie - powiedział w programie "Graffiti" Michał Kobosko, poseł elekt Polski 2050.

- Dzisiaj nasi liderzy parafują umowę koalicyjną dotyczącą najważniejszych punktów, którymi będzie chciał się zająć przyszły rząd. Przedstawią też najważniejsze decyzje personalne dotyczące stanowisk, przede wszystkim prezydium Sejmu i Senatu - dodał.

Prowadzący zapytał Michała Kobosko, czy marszałkiem Sejmu zostanie Szymon Hołownia.

- Nie mogę tego powiedzieć oficjalnie. Osobiście mam nadzieję, ze tak się stanie. Uważam, że będzie bardzo dobrym marszałkiem w czasach, które wymagają przywrócenia jakości funkcjonowania Sejmu po ośmiu latach druzgotania wartości parlamentaryzmu w Polsce - powiedział.

Zdaniem polityka również Konfederacja powinna mieć swojego wicemarszałka w izbie niższej polskiego parlamentu.

- Nie podobało nam się, co mówili liderzy Konfederacji, zarówno ci główni, jak i ci mniej główni, ale równie głośni, jak Janusz Korwin Mikke i Grzegorz Braun. To otrzymali ponad milion głosów i to jest poważne poparcie i także tych wyborców trzeba uszanować - powiedział.

- Do poniedziałku do 12:00 skład prezydium Sejmu i Senatu będą uzgodnione - wskazał.

Zdaniem polityka tworząca się koalicja powinna przestrzegać wyższych standardów niż poprzedni rząd.

- Tam, gdzie została złamana Konstytucja, to my o tym nie zapomnimy i my to rozliczymy. Nie powinniśmy zaczynać wzięcia odpowiedzialności za Polskę od łamania standardów i robienia tego samego co robił Jarosław Kaczyński - powiedział.

Zdaniem Michała Kobosko nie jest pewne, czy większość sejmowa zgodzi się na kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowa marszałek wzbudza olbrzymie emocje wśród polityków opozycji.

- Ona jest współodpowiedzialna za popsucie Sejmu. Mówię bardzo delikatnie. Odpowiada ze zepsucie zasad parlamentaryzmu, legislacji, na czele ze słynną reasumpcją - ocenił.

Dopytywany, czy zagłosowałby za jej kandydaturą, polityk wskazał, że "na pewno zadrży mu ręka" podczas głosowania.

- Nie mam przekonania, żeby głosować w jakiejkolwiek sprawie wraz z marszałek Witek - powiedział.

Polsat News