Misja tworzenia rządu jest bardzo trudna, jednak trzeba walczyć do końca - przyznał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zadania przed jakim stanął premier Mateusz Morawiecki. Prezes PiS w wywiadzie dla PAP odniósł się też m.in. do tego, jaką opozycją będzie jego partia oraz jak ma zamiar zahamować plany Brukseli dotyczące zmian traktatowych, które miałyby znieść zasadę jednomyślności.

W udzielonym Polskiej Agencji Prasowej wywiadzie prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że "misja sformowania rządu przez Mateusza Morawieckiego będzie odwoływała się do faktów i interesów partii".

Przy tej okazji odniósł się jeszcze do rozstrzygnięć październikowych wyborów. - PiS wygrał z dobrym wynikiem, wygraliśmy czwarte z siedmiu wyborów parlamentarnych, w których uczestniczyło Prawo i Sprawiedliwość. Celem było uzyskanie pełnej większości - 231 głosów. To nie wyszło - przyznał.

O misji jaką realizuje teraz premier powiedział, że "jest ona bardzo trudna, jednak trzeba walczyć do końca". Jednocześnie zaznaczył, że "to nie jest misja straceńcza". - Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym. Ta misja będzie odwoływała się do faktów, do sytuacji w Unii Europejskiej. Będzie się odwoływała do realnych interesów formacji politycznych, które niekoniecznie muszą być zbieżne z interesami PO. Ostateczne decyzje co do oceny interesów podejmują szefowie tych formacji - powiedział.

Jaką opozycją będzie PiS? Kaczyński zdradza plan

Jego zdaniem szukanie większości w Sejmie musi być realizowane w kuluarach, a szczegóły nie mogą być teraz upublicznione. - To zadanie, które jest realizowane w ciszy i powinno być realizowane w ciszy. Tylko pod tym warunkiem może być efektywne - tłumaczył.

W trakcie rozmowy Kaczyński przyznał, że PiS "musi być gotowy na każdy scenariusz" i w partii zapadła już decyzja o tym, jaką opozycję będzie tworzyć. - Będziemy na pewno opozycją zorganizowaną i plan tej organizacji już jest, ale jak to będzie wyglądało dokładnie? Proszę o chwilę cierpliwości, bo to plan na wypadek gdyby nie udało się powołać rządu z naszym udziałem - mówił.

"Koalicja obrony państwa, suwerenności i niepodległości"

Kaczyński został też zapytany o prezydencką inicjatywę - Koalicję Polskich Spraw. - To dzisiaj nie tylko koalicja obrony polskiej suwerenności i niepodległości, ale i polskiego państwa. Gdyby zrealizowano to co zaproponowała komisja konstytucyjna Parlamentu Europejskiego, oznaczałoby to utratę państwa. Stalibyśmy się terenem zamieszkanym przez Polaków, zarządzanym formalnie z Brukseli, a realnie z Berlina. Nie możemy do tego dopuścić. Trzeba zorganizować koalicję sił zainteresowanych trwaniem polskiego państwa jako podmiotu decydującego o sobie - mówił.

Zaznaczył jednocześnie, że tego projektu nie określałby w stosunku do składu w obecnym Sejmie, tylko "dużo szerszych sił społecznych niż te czysto polityczne". - O czymś takim myślę. Prawdopodobnie prezydent też o czymś takim myśli - dodał.

Został też zapytany, czy nie obawia się, że nowy rząd doprowadzi do zmian traktatowych, między innymi odejścia od jednomyślności czy zgodzi się na pakt migracyjny?

- Traktaty muszą przejść ratyfikację Sejmu i tam potrzebne jest 2/3 głosów, a my mamy 40 procent posłów, więc bez trudu możemy to zahamować i zahamujemy. Trzeba wzruszać taki nacisk, żeby rząd nie mógł się na to zgodzić. Teraz próbują lawirować. Rząd pod kierunkiem Donalda Tuska ma powstać, żeby to przeprowadzić i realizować opcję niemiecką, w skrajnym, anihilującym Polskę jako państwo wydaniu - tłumaczył.

ap/polsatnews.pl