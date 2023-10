Michał Delewski ma 21 lat. Mieszka w Warszawie, od lat ma tam stałą paczkę przyjaciół. To w ich towarzystwie spędził wieczór 10 marca. Około pierwszej w nocy wyszedł do domu, do pokonania miał 500 metrów. Nigdy jednak nie dotarł na miejsce. Trop urwał się na Moście Północnym, gdzie Michała zarejestrowała kamera monitoringu. To, co wydarzyło się później, pozostaje tajemnicą. Materiał "Interwencji".